Un motín se registró durante la madrugada de este lunes en la Comisaría Vecinal 3 de Balvanera, ubicada en Venezuela al 1900, donde había 73 detenidos alojados. El conflicto comenzó durante una requisa y derivó en la quema de colchones dentro de los calabozos.

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La situación generó una densa humareda y obligó a desplegar un operativo especial de la Policía de la Ciudad. Según trascendió, algunos internos se resistieron al procedimiento y comenzaron los disturbios, que incluyeron incendios y momentos de tensión dentro de la dependencia.

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En medio del operativo intervino personal de la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DIUTA), que logró controlar la situación. También trabajaron bomberos debido al foco ígneo provocado por los detenidos.

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En un principio circularon versiones sobre una posible fuga masiva, aunque desde el Ministerio de Seguridad porteño aclararon que no hubo presos escapados.

Como consecuencia del incendio, siete personas debieron ser trasladadas a hospitales por intoxicación con monóxido de carbono: tres efectivos policiales y cuatro detenidos.

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No es la primera vez que ocurren incidentes en esa dependencia. En marzo de 2022 ya se había registrado una revuelta similar, cuando presos reclamaban traslados a cárceles federales en medio de denuncias por superpoblación en comisarías porteñas.

Fuente: La Nación