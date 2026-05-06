Los cines de Mar del Plata renovarán su cartelera esta semana con la llegada de Mortal Kombat II, la nueva entrega de la popular saga de acción basada en el videojuego, junto a Las ovejas detectives, una producción familiar orientada al público infantil, la de terror llegará Hokum: la maldición de la bruja y dos propuestas musicales: Billie Eilish - Hit me hard and soft: El tour y Iron Maiden: burning ambition.

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Mortal Kombat II dirigida por Simon McQuoid, con Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee.

-Los campeones de la Tierra, junto al carismático Johnny Cage, se enfrentan en una sangrienta batalla a muerte contra el oscuro régimen de Shao Kahn. El destino de la humanidad pende de un hilo en este enfrentamiento definitivo para salvar al Reino de la Tierra.

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Las ovejas detectives dirigida por Kyle Balda, con Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun.

-Tras la muerte de un pastor que solía leerles misterios, sus ovejas comprenden que ha sido asesinado. Decididas a hacer justicia, este inusual rebaño comienza a investigar el crimen, convencidas de que tienen las pistas necesarias para resolver el caso.

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Hokum: la maldición de la bruja dirigida por Damian McCarthy, con Adam Scott, Florence Ordesh, Peter Coonan.

-Un escritor de terror viaja a una antigua posada irlandesa con la misión de esparcir las cenizas de sus padres. Sin embargo, su duelo se ve interrumpido al descubrir que la propiedad está bajo la influencia de una bruja y una maldición ancestral.

Billie Ellish - Hit me hard and soft: El tour dirigida por James Cameron y Billie Eilish, con intervenciones de Billie Eilish, Finneas O’Connell, James Cameron.

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-Dirigido por la propia artista junto a James Cameron, este film captura la energía de su gira mundial con entradas agotadas. Una experiencia cinematográfica que recorre los grandes éxitos de una de las figuras más influyentes de su generación en la gran pantalla.

Iron Maiden: burning ambition dirigida por Malcolm Venville, con intervenciones de Iron Maiden, Steve Harris, Bruce Dickinson.

-Documental que recorre el ascenso de la banda desde los pubs de Londres hasta los estadios mundiales. Incluye entrevistas exclusivas, la última charla con Paul Di’Anno e imágenes inéditas que celebran medio siglo de historia del heavy metal.