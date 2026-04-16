El sistema financiero argentino enfrenta un fuerte deterioro en la capacidad de pago en los hogares, con niveles de morosidad que alcanzan máximos en casi dos décadas. Frente a este escenario, bancos y billeteras digitales comenzaron a ajustar sus estrategias para contener el riesgo y sostener el crédito.

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Según datos del Banco Central, la mora en préstamos a familias trepó a más del 10% a comienzos de 2026, cuando dos años atrás se ubicaba por debajo del 3%. Este crecimiento refleja el impacto de la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y las altas tasas de interés.

El fenómeno es aún más marcado en el universo fintech. Las billeteras digitales y entidades no bancarias registran niveles de incumplimiento cercanos al 25%, e incluso superiores en algunos casos. En ese segmento, los créditos suelen ser de montos bajos y plazos cortos, pero con costos financieros mucho más elevados.

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Uno de los casos más representativos es el de Mercado Pago, que triplicó su tasa de irregularidad en un año, pasando de 5,5% a 14,7%. Otras compañías del sector también muestran cifras preocupantes, en un contexto donde el crédito se utiliza cada vez más para cubrir gastos básicos como alimentos o transporte.

El problema responde a un círculo complejo: muchas familias se endeudan porque los ingresos no alcanzan, pero luego tampoco pueden afrontar las cuotas. A esto se suman tasas de interés elevadas, que en algunos casos superan ampliamente la inflación y agravan el peso de la deuda.

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Ante este escenario, las entidades comenzaron a ofrecer refinanciaciones, planes de pago más flexibles y herramientas para evitar que los clientes caigan en mora total. Sin embargo, también endurecen las condiciones de acceso al crédito, priorizando perfiles con menor riesgo.

El avance de la morosidad no solo afecta a los usuarios, sino que enciende alertas en todo el sistema financiero. Analistas advierten que, mientras no se recupere el ingreso real de los hogares, el problema podría profundizarse en los próximos meses.

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