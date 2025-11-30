Un sargento de la Policía Federal fue baleado durante un intento de robo y un cabo de la DUOF sufrió un asalto a pocas cuadras, ambos cerca de las 5 de la mañana mientras iban a trabajar.

El primer episodio ocurrió en la zona de Avenida Márquez y Ruta 201, cuando un Sargento 1° de la Policía Federal circulaba en su vehículo particular camino a su servicio. Según fuentes policiales, el agente vio a una persona aparentemente caída en la calle y descendió para asistirla, dejando su arma reglamentaria dentro del auto. En ese momento aparecieron otros dos delincuentes que estaban ocultos y se sumaron al intento de robo.

Durante el forcejeo, uno de los agresores disparó y la bala impactó en el brazo derecho del policía. Los tres ladrones escaparon sin lograr sustraerle el arma ni pertenencias institucionales. El efectivo logró trasladarse por sus propios medios hasta un destacamento cercano y luego fue derivado al Hospital Churruca, donde quedó fuera de peligro.

Minutos después, y a pocas cuadras, un Cabo de la DUOF Morón que también se dirigía a tomar servicio fue sorprendido por tres delincuentes armados mientras circulaba en su motocicleta particular sobre la calle Callao al 2400. Los asaltantes le arrebataron una mochila y uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego cuando el policía dio la voz de alto.

El cabo efectuó disparos disuasivos y, en medio de la maniobra, cayó al piso, sufriendo un golpe en la rodilla y raspones en las manos. No resultó herido de gravedad y tampoco perdió su arma reglamentaria.

Fuente: NA