El violento episodio se registró el martes por la noche en Curupaytí al 700, en Morón, cuando un oficial y una cadete de la Policía de la Ciudad fueron interceptados por al menos dos delincuentes que intentaron sustraerles la motocicleta.

Durante el forcejeo se desató un intenso tiroteo. El oficial Mariano Guerra recibió disparos en el tórax, un glúteo y la pierna derecha, mientras que la cadete Leyla Espinosa resultó herida en la pierna izquierda y en la mano derecha. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

Ambos policías fueron trasladados de urgencia al Hospital de Morón, donde se constató la gravedad del cuadro de Guerra, con lesiones múltiples en vesícula e intestino delgado, además de una fractura de peroné. Espinosa fue atendida por una fractura expuesta en un dedo de la mano.

En las primeras horas de este miércoles, el oficial fue derivado en un helicóptero del SAME al Hospital Durand y posteriormente trasladado al Hospital Italiano, donde permanece internado en terapia intensiva y lucha por su vida.

La investigación quedó a cargo de la Justicia bonaerense, que trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios para dar con los responsables. Hasta el momento, los dos atacantes continúan prófugos.

Fuente: Dib