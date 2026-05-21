Moria Casán y Georgina Barbarossa concretaron un histórico dúplex televisivo en vivo para sellar su reconciliación tras 26 años de distanciamiento.

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Las conductoras unieron las pantallas de sus respectivos canales para dejar atrás antiguas disputas en una emisión simultánea sin precedentes entre los programas "A la Barbarossa" de Telefe y "Las mañanas con Moria" de El Trece.

La tregua inicial ocurrió sobre el escenario principal de la gala de los Premios Martín Fierro 2026. Impulsadas por el conductor Santiago del Moro, ambas divas dejaron de lado sus diferencias y se fundieron en un fuerte abrazo masivo en el que también participó Carmen Barbieri. En ese instante, Moria aprovechó para decirle al oído a Georgina: "Perdón si te lastimé con algo" palabras que dejaron sin palabras a Georgina que estaba profundamente emocionada según sus propias palabras.

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Además de esta reconciliación televisiva, Georgina y Moria comenzaron a seguirse en redes sociales como broche de oro de esta nueva etapa en la vida de ambas.

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