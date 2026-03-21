Luego de que se conociera la noticia, la conductora se comunicó con Ángel de Brito, quien compartió su respuesta en redes sociales. Allí, Moria se desentendió del conflicto y explicó su situación actual: “Hello, desde el martes me desentendí del programa, mix de trabajo y vacaciones. Decisiones de producción delegué en César. Estoy en mi rush máximo con lo que ocurre conmigo en Santiago, así que pasándola bomba. Kisses, el lunes regreso”.

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De esta manera, dejó en claro que no participó en la decisión que terminó con la salida de la panelista, ya que actualmente se encuentra enfocada en otros compromisos laborales.



Cabe recordar que Moria está de gira en Chile con la obra Cuestión de género, que protagoniza junto a Jorge Marrale, lo que explica su ausencia en el día a día del ciclo.

La salida de Cinthia Fernández fue informada en LAM y, según trascendió, se habría producido a raíz de un graph emitido en el programa con un textual de la panelista en el que hablaba de un supuesto mal clima laboral dentro del ciclo, lo que habría terminado de detonar la decisión.

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