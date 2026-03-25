Moria Casán cruzó a una actriz tras un incómodo encuentro
Moria Casán protagonizó un fuerte descargo luego de un tenso episodio que vivió con una actriz tras una función de su obra Cuestión de género.
Según relató, la situación se dio cuando la colega fue a verla al teatro y luego se acercó al camarín para saludarla.
Lejos de ser un encuentro cordial, la visita derivó en un momento incómodo cuando la actriz comenzó a opinar sobre la puesta y el espectáculo, algo que no cayó nada bien en la diva. Fiel a su estilo directo, Moria contó que percibió una actitud cargada de “celo y envidia”.
“Le olfateé el celo y la envidia”, disparó sin filtro, y agregó que al preguntarle en qué estaba trabajando, la respuesta fue que no tenía proyectos. A partir de eso, le sugirió con ironía que se dedicara a dirigir.
Sin dar nombres, Moria fue contundente al describir la situación y calificó a la actriz como desubicada, dejando en claro su malestar por lo ocurrido en un momento en el que buscaba distenderse tras la función.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DWT-WP0Do9H/
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