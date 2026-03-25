Según relató, la situación se dio cuando la colega fue a verla al teatro y luego se acercó al camarín para saludarla.

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Lejos de ser un encuentro cordial, la visita derivó en un momento incómodo cuando la actriz comenzó a opinar sobre la puesta y el espectáculo, algo que no cayó nada bien en la diva. Fiel a su estilo directo, Moria contó que percibió una actitud cargada de “celo y envidia”.

“Le olfateé el celo y la envidia”, disparó sin filtro, y agregó que al preguntarle en qué estaba trabajando, la respuesta fue que no tenía proyectos. A partir de eso, le sugirió con ironía que se dedicara a dirigir.

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Sin dar nombres, Moria fue contundente al describir la situación y calificó a la actriz como desubicada, dejando en claro su malestar por lo ocurrido en un momento en el que buscaba distenderse tras la función.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DWT-WP0Do9H/

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