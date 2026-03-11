La hija de Jorge Rial llegó al lugar esposada y bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense, luego de pasar por los tribunales de San Isidro, donde se terminaron de definir las condiciones de la medida.

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La Justicia resolvió que la joven permanezca en el departamento de su hermana, quien será la garante del cumplimiento de las condiciones impuestas durante el proceso judicial. Además, Morena deberá usar tobillera electrónica y permanecer dentro del domicilio, sin poder salir a la vereda ni circular libremente.

Entre las reglas que deberá cumplir también se encuentra presentarse periódicamente ante el Patronato de Liberados y recibir únicamente visitas autorizadas, mientras continúa la investigación en su contra.

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De esta manera, Morena Rial continuará el proceso judicial fuera de la cárcel pero bajo arresto domiciliario, mientras avanza la causa en la que está imputada.

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