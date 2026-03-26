Morena Rial aceptó su responsabilidad en una serie de robos y firmó un acuerdo con la fiscalía que establece una condena de tres años de prisión, en el marco de un juicio abreviado que ahora deberá ser evaluado por la Justicia.

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La hija del periodista Jorge Rial está acusada por tres hechos ocurridos en el conurbano bonaerense, todos bajo la figura de robo agravado, lo que en un proceso tradicional podría haber implicado una pena mayor. Sin embargo, al reconocer los cargos, logró avanzar en este procedimiento más rápido que evita el juicio oral.

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La resolución definitiva quedó en manos de la jueza María Coelho, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, quien cuenta con un plazo de diez días para homologar el acuerdo, modificar la pena o rechazarlo.

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Actualmente, la joven de 27 años se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, luego de haber pasado por el penal de Magdalena. En caso de que la condena sea confirmada, podría continuar bajo esta modalidad, teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido en detención.

El caso volvió a generar repercusión mediática no solo por la figura pública involucrada, sino también por el uso del juicio abreviado, un mecanismo judicial que permite reducir tiempos procesales a cambio de la admisión de culpabilidad.

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