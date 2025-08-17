Morena Chiappero cerró el Mundial U21 con victoria y 7° puesto para Las Panteritas
La marplatense formó parte del triunfo de Argentina ante Turquía, que le permitió al seleccionado juvenil femenino finalizar con una gran actuación en el certamen internacional.
Las Panteritas concluyeron su participación en el Mundial U21 con un destacado 7° puesto, tras superar a Turquía por 3-0 en el último partido del torneo, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. En este cierre, la marplatense Morena Chiappero sumó 2 puntos y fue parte de la rotación de un equipo argentino que se mostró agresivo y ordenado durante todo el encuentro.
El combinado nacional tuvo un sólido rendimiento colectivo, con buenas actuaciones en ataque, bloqueo y saque, lo que le permitió quedarse con una victoria clara. Milena Margaria fue la máxima anotadora del partido con 12 puntos, acompañada por las contribuciones de Garibaldi (10), Franco (8) y el resto de las jugadoras que integraron el plantel.
Más allá del resultado final, el recorrido argentino dejó números históricos: después de 24 años, el equipo volvió a disputar unos cuartos de final de un Mundial U21, instancia a la que no llegaba desde 2001 en República Checa. Además, consiguió superar la fase de grupos de manera invicta por primera vez.
En total, Argentina cerró el certamen con 7 triunfos en 9 partidos, venciendo a Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam, Indonesia, República Checa y Turquía. La experiencia y el protagonismo de jugadoras como Morena Chiappero marcan un presente auspicioso para el voleibol femenino juvenil del país.
Argentina: Margaria (12), Cabrera (3), Bednarek (6), Aguilar (2), Garibaldi (10), Chiappero (2), De la Fuente (L). Ingresaron: Martinez Casas (7), Detzel (2), Franco (8), Routaboul (3), Studer (3).
MUNDIAL U21 FEMENINO
Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)
Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)
Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)
Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)
Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)
Octavos de final
Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)
Cuartos de final
Argentina vs Brasil 0-3 (18-25, 19-25, 14-25)
5° al 8° puesto
Argentina vs China 1-3 (12-25, 25-22, 21-25, 22-25)
7°-8° puesto
Argentina vs Turquía 3-0 (25-21, 25-18, 25-21)
