Las Panteritas concluyeron su participación en el Mundial U21 con un destacado 7° puesto, tras superar a Turquía por 3-0 en el último partido del torneo, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. En este cierre, la marplatense Morena Chiappero sumó 2 puntos y fue parte de la rotación de un equipo argentino que se mostró agresivo y ordenado durante todo el encuentro.

Ads

El combinado nacional tuvo un sólido rendimiento colectivo, con buenas actuaciones en ataque, bloqueo y saque, lo que le permitió quedarse con una victoria clara. Milena Margaria fue la máxima anotadora del partido con 12 puntos, acompañada por las contribuciones de Garibaldi (10), Franco (8) y el resto de las jugadoras que integraron el plantel.

Más allá del resultado final, el recorrido argentino dejó números históricos: después de 24 años, el equipo volvió a disputar unos cuartos de final de un Mundial U21, instancia a la que no llegaba desde 2001 en República Checa. Además, consiguió superar la fase de grupos de manera invicta por primera vez.

Ads

En total, Argentina cerró el certamen con 7 triunfos en 9 partidos, venciendo a Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam, Indonesia, República Checa y Turquía. La experiencia y el protagonismo de jugadoras como Morena Chiappero marcan un presente auspicioso para el voleibol femenino juvenil del país.

Argentina: Margaria (12), Cabrera (3), Bednarek (6), Aguilar (2), Garibaldi (10), Chiappero (2), De la Fuente (L). Ingresaron: Martinez Casas (7), Detzel (2), Franco (8), Routaboul (3), Studer (3).

Ads

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Argentina vs. Serbia 3-1 (25-18, 25-21, 19-25, 25-19)

Argentina vs. Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)

Indonesia vs. Argentina 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Octavos de final

Argentina vs R. Checa 3-0 (25-15, 25-13, 25-19)

Ads

Cuartos de final

Argentina vs Brasil 0-3 (18-25, 19-25, 14-25)

5° al 8° puesto

Argentina vs China 1-3 (12-25, 25-22, 21-25, 22-25)

7°-8° puesto

Argentina vs Turquía 3-0 (25-21, 25-18, 25-21)