La hija de Jorge Rial ya se anotó en la universidad y empezó a cursar de manera online, en medio de la causa judicial que atraviesa.

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La primicia la dio su abogado y amigo Alejandro Cipolla en el stream La Posta, donde reveló: “Empezó a estudiar abogacía”. Además, detalló que se trata de su primer día en la Universidad Siglo 21, donde cursa la carrera bajo modalidad virtual y ya tuvo su primera materia, Introducción al Derecho.

Según contó el letrado, Morena está entusiasmada con este nuevo camino y hasta le prometió que podrá trabajar en su estudio jurídico cuando avance en la carrera. “Está contenta”, aseguró.



En ese marco, Cipolla también reveló un detalle que llamó la atención: le regaló una caja con decenas de fibrones de colores para acompañarla en el estudio, un gesto que rápidamente se volvió viral.

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Mientras cursa desde su casa, Morena organiza su rutina entre el estudio y su vida personal. La decisión de iniciar la carrera marca un intento por cambiar su presente y proyectar un futuro distinto en medio de su situación judicial.

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