La influencer, hija del periodista Jorge Rial, estaba alojada en la Unidad 51 de Magdalena en el marco de una causa judicial en la que está imputada por su presunta participación en un robo bajo la modalidad de escruche ocurrido en una vivienda de Villa Adelina, en el partido bonaerense de San Isidro.

Según la investigación, el hecho habría sido cometido por un grupo que ingresó a la propiedad cuando sus dueños no se encontraban en el lugar y sustrajo distintos objetos de valor. A partir de tareas de investigación y análisis de cámaras de seguridad, la Justicia avanzó con la imputación de varias personas, entre ellas Rial.



Con la resolución conocida este martes, Rial podrá continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario, acompañada por su entorno familiar mientras avanza la causa.

