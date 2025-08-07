En la continuidad de su ascendente carrera deportiva, la marplatense Mora Carrocera está apostando al crecimiento en tierras europeas donde disputó esta semana el J60 de Porto, Portugal.

Ads

En un torneo de buen nivel, pudo avanzar dos rondas incluida la eliminación de la máxima favorita a quedarse con el título en el cuadro principal.

En un cuadro donde le tocó entrar en la zona alta, se enfrentó en la primera ronda con la alemana Sintya Kranig que había llegado como Lucky Loser y la superó por 6-0 y 6-4 para lograr el pasaje a la segunda ronda.

Ads

Ahí le tocó enfrentarse Aleksandra Iankovskaia que era la máxima pre-clasificada del torneo y con 17 años, ubicada en el puesto 553 del ranking junior. La marplatense la derrotó por un doble 6-2 para dar uno de los batacazos del certamen.

Sin embargo, en la tercera instancia le tocó medirse con la española Ailish García Fernández que fue quien le puso un freno a su gran semana. Fue derrota 7-5 y 6-3 para cerrar un buen trabajo y tratar de mejorar en el circuito internacional.

Ads

Todavía en etapa de Junior dentro de su carrera con 16 años, Carrocera se encuentra 1714 en el ranking de la divisional y busca la manera de sumar puntos en el ranking.