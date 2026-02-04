El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema destinado a relevar y unificar datos de operativos, procedimientos e intervenciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en todo el país, con el objetivo de mejorar la calidad y comparabilidad de la información.

La medida fue establecida a través de la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a la necesidad de superar las diferencias en los criterios de registro que actualmente utilizan las distintas fuerzas, lo que dificulta la agregación de datos y la elaboración de estadísticas confiables.

El nuevo esquema, denominado Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), permitirá a cada fuerza cargar información vinculada a operativos, recursos humanos, incautaciones, personas involucradas, logística, heridos, fallecidos y otros resultados de su accionar. Esa información será enviada al Ministerio de Seguridad Nacional para su consolidación y análisis.

Según se informó, el sistema busca convertirse en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia, a partir de datos homogéneos y sistematizados.

La normativa establece además que cada fuerza deberá designar un área de referencia encargada de implementar el sistema, unificar criterios de carga y resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años. La Dirección Nacional de Estadística Criminal será el único canal habilitado para recibir, procesar y distribuir las estadísticas, garantizando la confidencialidad y la integridad de los datos.

Fuente: NA