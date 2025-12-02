La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, asumirá formalmente este martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza. La designación fue confirmada por la propia funcionaria a través de sus redes sociales, donde agradeció la confianza del presidente Javier Milei.

Ads

“Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”, escribió Monteoliva en un posteo que acompañó con una foto oficial.

Puede interesarte

La funcionaria destacó que la doctrina impulsada por Bullrich, basada en “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”, marcó un rumbo que pretende “sostener y fortalecer” en esta nueva etapa. “Asumo esta responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, agregó.

Ads

El Gobierno, por su parte, ratificó que enviará “en los próximos días” al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, uno de los expedientes que Monteoliva deberá articular con el Poder Legislativo.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete Manuel Adorni agradeció públicamente la gestión de Bullrich, quien esta semana completará su incorporación al Senado nacional.

Ads

Con este movimiento, Milei apunta a garantizar la continuidad política dentro del Ministerio de Seguridad y mantener en funcionamiento las líneas estratégicas desarrolladas durante el primer tramo de su gestión.

Fuente: Noticias Argentinas