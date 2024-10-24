El intendente Guillermo Montenegro criticó duramente al gobierno de la provincia de Buenos Aires por obras que prometieron llevar a cabo, como el caso de la Rambla, pero nunca se hicieron, y también por el conflicto para que el Municipio recupere el control de la administración de Punta Mogotes. “La Rambla me la prometieron cinco veces”, “Quién se saca la foto con la obra no me interesa” y “Dámelo a mí -el control-, me hago cargo yo, y si no, hacelas vos -las obras-”, fueron algunos de los cuestionamientos que realizó en Radio Mitre.

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“Hay varias zonas de Mar del Plata en que tiene jurisdicción la Provincia, como la Rambla, el Puerto y los balnearios de Punta Mogotes. Lo que reclamamos es que esos lugares estén en condiciones y si la Provincia no se quiere hacer cargo, que se los pase al Municipio”, recriminó Montenegro, quien explicó puntualmente el caso Punta Mogotes, disputa por la que a fines de agosto intimó al gobernador Axel Kicillof a que reciba el pago de la deuda que tenía la administración del complejo con el estado provincial, con el fin de que el Municipio retome el control del espacio.

“La historia es muy larga. En 1980, los balnearios fueron entregados a la Provincia como garantía de la deuda por su construcción. Los marplatenses nos hacemos cargo de esa deuda y la posibilidad de tener 4 kilómetros de costa que hoy son solamente cemento. En la década del 80 funcionaba, pero ya no. Si te digo Punta Mogotes, pensás en los balnearios, pero es un barrio y la idea es que esté integrado. Y además, tiene que haber un plan diseñado con privados, es decir que en esos kilómetros de costa no se vean construcciones de cemento y se pueda ver el mar”, detalló el jefe comunal.

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También sostuvo que se trata de una planificación desde que comenzó su gestión, cuando aseguró que se encontró “con una Mar del Plata estancada, con cosas de los 80". Y subrayó que "no solo tiene que ver con el aspecto turístico, sino con planificar la ciudad para cambiarla", donde destacó varios logros: “Se logró cambiar Chapadmalal, en términos de vivienda y entretenimiento, conseguimos que la nocturnidad se desarrolle para atraer al público joven, también creció la zona industrial que estaba en 50% y ahora se completó, y se está terminando un segundo Parque Industrial”.

Otro de los logros de su gobierno, según puntualizó, fue el crecimiento de la ocupación en la ciudad. “Mar del Plata siempre fue muy castigada por la desocupación, no así en el último tiempo, y lo logramos con desarrollo inmobiliario y la instalación de marcas reconocidas como Starbucks, Coto y Hard Rock, o la inversión de Lamb Weston de más de 300 millones de dólares”.

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En paralelo, al mencionar “las necesidades de los marplatenses”, su relato regresó a la larga disputa por Punta Mogotes y fue preciso. Es que dijo que busca “tener la posibilidad de seguir manteniendo a la ciudad en un eje relacionado a las necesidades de los marplatenses”, y que en ese sentido realizaron una presentación judicial, “se preguntó cuánto debe Mar del Plata”, hicieron el depósito y ahora se encuentran a la espera de que la Provincia conteste la demanda.

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Y con respecto a las licitaciones de los balnearios, explicó: “Vencen en 2026 y como hay un conflicto, lo que presentamos es una medida cautelar para que se vuelva a licitar. Entendemos que ahí debe haber un desarrollo diferente, donde se incluya a la ciudad y el proyecto de los doce meses, porque apostamos mucho a que Mar del Plata no sea solo una ciudad turística”.

Un nuevo Punta Mogotes

En tanto al proyecto, el jefe comunal señaló que cuando él era chico “no existía ninguna edificación, eran médanos e ibas caminando hasta el mar”, y que en la actualidad “eso es un gran estacionamiento, un bodoque de cemento que era interesante para la Argentina de hace más de 40 años, pero hoy el concepto es distinto”, en referencia a “la vista, la integración y la nocturnidad”.

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“Punta Mogotes y el Puerto quedaron en el centro de la ciudad. Con el crecimiento que tuvo Mar del Plata hacia la zona de Chapadmalal, es importante que tenga un desarrollo diferente que integre a los vecinos. En invierno, ese estacionamiento se usa para aprender a manejar”, ironizó el intendente.

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La odisea para llegar a las playas del sur

En este punto, acerca de las vías de acceso a las hermosas playas del sur de Mar del Plata, aclaró que “la calle que une el centro de Mar del Plata con Chapadmalal” le pertenece a Provincia, por lo que está “pidiendo” que le cedan el control para llevar a cabo obras que faciliten el viaje. “Siendo una ruta provincial, dámela que me ocupo yo, ¡o vos! Quién se saca la foto con la obra no me interesa, solo que se haga y que la disfruten los marplatenses y los turistas. Dámelo a mí, me hago cargo yo, y si no, hacelo vos”, lanzó contra los líderes bonaerenses.

Y en la misma línea, fue consultado acerca de cómo es una negociación con Axel Kicillof, a lo que contestó: “No me interesa la foto ni quién hace las cosas, solo me interesa solucionar los problemas. Desde que empecé la gestión, siempre hubo una disputa política. Y la verdad es que no me importa tu signo político. La Rambla me la prometieron cinco veces, no a mí, a los marplatenses. Hace cinco años hablamos de la Rambla, lo ponen en el presupuesto y no la hacen. Las cosas de las que hablamos, probablemente ni las vea. El Parque Industrial terminado no lo voy a ver, es algo que tiene que quedar para la ciudad”.

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En el anuncio sobre la recuperación de Punta Mogotes, Montenegro había criticado que ese complejo “no es un bloque de cemento, no son carpas en la arena, no es un espacio para la desidia y el abandono”. Allí, también pidió: “Que vuelva a brillar, generar inversiones, mejorar en infraestructura, tener movimiento los 12 meses del año y -fundamentalmente- a generar trabajo de calidad para los marplatenses”.