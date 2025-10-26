Montenegro viaja al bunker de Milei tras el cierre de comicios en Mar del Plata
La jornada se desarrolló en medio de la participación más baja registrada desde 1983, en un contexto que definirá la composición del nuevo Congreso de la Nación.
Tras el cierre de los comicios a las 18 horas, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se trasladó a Buenos Aires para asistir al bunker de La Libertad Avanza y acompañar a Javier Milei en esta elección legislativa, según fuentes cercanas al intendente.
El oficialismo confirmó que, tras la elección, se producirán cambios en el gabinete nacional. Con la candidatura de Patricia Bullrich a senadora, comenzaron a circular nombres para reemplazarla, y entre ellos surgió el de Montenegro. La salida anunciada del ministro de Justicia, Cúneo Libarona, también generó especulaciones sobre la posible inclusión del jefe comunal en un futuro ministerio.
Montenegro, quien asumirá como senador provincial el 10 de diciembre en La Plata, aparece así como un posible candidato fuerte dentro del oficialismo para ocupar un cargo ministerial. Este escenario explica en gran medida su presencia en el bunker de La Libertad Avanza, donde se mostró activo y cercano al equipo de Milei.
Según fuentes nacionales, pocas horas antes del cierre del proceso electoral, en el interior de La Libertad Avanza se mantenía un clima de optimismo. Los dirigentes calculaban un triunfo holgado a nivel nacional, estimando una ventaja de más de cinco puntos sobre el kirchnerismo.
El viaje de Montenegro refleja la estrategia política en curso: consolidar apoyos, medir fuerzas con la oposición y posicionarse de cara a un eventual ingreso al gabinete, en un momento clave de la reconfiguración del escenario político nacional.
