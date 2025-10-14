El intendente Guillermo Montenegro, valoró positivamente la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con su par norteamericano Donald Trump, donde se condicionó un apoyo a un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones. “Al margen del apoyo de Trump, que es importante, yo creo que lo que quedó claro es que durante años el país estuvo aislado y sin credibilidad”, manifestó.

En diálogo con Radio Mitre, el jefe comunal resaltó que esta situación se dio “por culpa de gobierno que se dedicaron a mentir y a romper la palabra. Y hoy volvemos a ser parte del mundo como en un momento también lo fuimos con el gobierno de Mauricio Macri. Y esto es donde se traduce un apoyo concreto de inversiones y estabilidad”.

“El respaldo del presidente no es solo político, es también una muestra de que las principales potencias empiezan a ver a la Argentina como un país serio, que cumple sus compromisos y que está dispuesto a hacer las reformas necesarias para crecer. Yo creo que esto lo que demuestra es coherencia, tiene que ver con la disciplina fiscal, con un rumbo claro, y el mundo te responde”, agregó Montenegro.

Además, el intendente vinculó este tema con el modo en que el votante se debe manifestar en las próximas elecciones legislativa: “Si vos querés elegir Irán y Venezuela, o Estados Unidos y el mundo occidental, son elecciones que también se van a dar en esa elección cuando uno emita el voto, y esto está muy claro”.

En modo campaña, Montenegro se metió también en la polémica por la reimpresión de las boletas de La Libertad Avanza, que fue impedida tras la caída de la candidatura de José Luis Espert. Según su punto de vista “está claro es que el ‘Colo’ Santilli es el candidato de La Libertad Avanza ahora en las elecciones de octubre. Y que hubo una cuestión formal que estaba claro que tenía que respetarse el género, como lo dice la ley. De hecho, se estaba declarando la inconstitucionalidad de un artículo, lo cual es grave”.

Y reiteró: “No hay ninguna duda de que quien encabeza hoy la lista de La Libertad Avanza es el ‘Colo’ y está bien”.

Sobre si esto puede generar alguna confusión al posible votante, Montenegro manifestó que “a esta altura no hay ninguna discusión porque más allá de los nombres yo creo que lo importante es el rumbo. Acá no se trata ni de cargos ni de carteles se trata de terminar con el cambio que empezó el presidente Milei en el país, y me parece que esto es lo importante”.