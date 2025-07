El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se pronunció en sus redes sociales con dureza tras el violento episodio ocurrido durante una caravana de motos en la que murió un joven de 18 años. El jefe comunal afirmó que “no fue un accidente” y apuntó directamente contra quienes participaron de la movilización motorizada, a la que calificó como “una organización de choreo”.

“El joven de 18 años que perdió la vida formaba parte de un grupo de delincuentes. Hay siete heridos y mi deseo es que paguen sin importar cómo hayan quedado físicamente. Esa es mi verdad. Tienen que estar presos”, sostuvo Montenegro en un mensaje contundente a través de redes sociales.

Puede interesarte

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando un remisero fue atacado tras impactar con su vehículo contra un grupo de motociclistas en la zona oeste de la ciudad. Según informaron fuentes oficiales, el conductor fue golpeado, amenazado y le robaron el auto, que había quedado destrozado tras el choque.

Montenegro fue tajante: “Lo de ayer no fue un accidente. Fue un ataque. Acá no hay dos lados de una misma historia: todos los que salieron organizados con las motos sabían lo que hacían. No es inconsciencia, es premeditación”.

El intendente también se solidarizó con el joven remisero de 23 años que conducía el vehículo involucrado: “Para él sí fue una tragedia. No solo le rompieron su herramienta de laburo, sino que también le pegaron, lo apuntaron y le robaron. Ya hablé con él y me puse a disposición para todo lo que necesite. Cuenta con el apoyo ciudadano”.

En ese sentido, el jefe comunal hizo hincapié en que “esta no es una discusión de tránsito. Es una discusión de seguridad. Acá se está avalando la cultura del choreo. Porque a los que se excitan con la ilegalidad les hacen entrevistas y les tapan la cara”.

Montenegro también defendió el accionar de los controles municipales y remarcó que en los últimos seis meses se secuestraron más de 2.500 motos: “Siempre nos movemos a diferentes lugares de la ciudad. Pero cuando van a los encuentros de stunt, hay que frenarlos a las patadas, como ya les he mostrado”.

El hecho generó conmoción en la ciudad y reavivó el debate en torno al uso del espacio público, la circulación de caravanas motorizadas y la criminalidad organizada detrás de algunas de estas convocatorias. Mientras la investigación judicial avanza, desde el Ejecutivo local insisten: “Esto no se trata de tránsito, se trata de delito”.