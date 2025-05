El Intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa tras presentar a la audiencia por la denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria: “Está claro que nosotros defendemos a los marplatenses, defendemos al que labura y no defendemos chorros”, señaló.

El conflicto surgió a partir de una serie de posteos y comentarios en redes sociales sobre la intervención de la Patrulla Municipal en la detención de cuidacoches y “trapitos” en las zonas comerciales de la ciudad.

Respecto a la entidad que presentó la denuncia, aseguró que “es un grupo de burócratas que trabajan en la provincia de Buenos Aires y que además tienen sueldos pagados por los vecinos. Que estemos trabajando en esto, me cuesta creerlo”.

En esta línea, comentó que "nosotros tenemos una posición muy clara que tiene que ver con cómo defendemos a los marplatenses, cuál es el la función del Municipio. Históricamente en seguridad se planteaba problemas con las luces, las cámaras, nosotros ahí tomamos una decisión de una posición mucho más proactiva de defensa de los vecinos y de control del espacio público".

“Y empezamos a trabajar en coordinación con la Provincia y con el Gobierno nacional, arrancamos con la zona roja, que era una problemática muy clara que tenían los vecinos de la ciudad. Trabajamos muy fuerte en las tomas y lo vamos a seguir haciendo. Trabajamos y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con con los trapitos y los fisuras que son los que extorsionan a los vecinos de la ciudad”, continuó.

Asimismo, destacó que “los vulnerables son los que van a laburar a la mañana, los que no pueden ir a trabajar a su hotel, el que no puede entrar a su a su casa, el que no puede entrar a un cajero y en eso nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes en el cuidado y control del espacio público”.

“También vimos una modalidad muy clara en el último tiempo, antes tenían que ver con las tomas, y ahora directamente tomaron la decisión de mandar gente a Mar del Plata para que pululen por las calles y generen caos, no lo vamos a permitir”, agregó.

Por lo que “el mayor responsable de la Patrulla Municipal soy yo y las decisiones que se toman del cuidado de los vecinos de nuestra ciudad y lo voy a seguir haciendo. En este último mes casi 30 de las intervenciones que tuvo la Patrulla, fueron personas que tienen pedido de detención”, indicó.

En consecuencia, “no me importa la cantidad de denuncias que hagan este tipo de organismos, porque yo tengo muy claro desde el primer día cuál es mi posición y es la posición que tenemos todos los que vivimos en Mar de Plata y que no rompemos el culo laburando para que las cosas vayan bien”, remarcó.

“No tiene que ver con Montenegro. Esto tiene que ver con los que necesitamos los marplatenses y yo voy a estar en ese lugar, si tengo que defenderlo judicialmente y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia o a la Corte Nacional, lo voy a seguir haciendo y también voy a continuar con lo que tengo que hacer en lo operativo para cuidar a los vecinos de la ciudad”, concluyó.