El intendente municipal Guillermo Montenegro encabezó este sábado la misa especial por el 150 aniversario de la fundación de Mar del Plata, que tuvo lugar en la Catedral de nuestra ciudad.

En la oportunidad, el Jefe Comunal estuvo acompañado por el ex senador Esteban Bullrich y el gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio, entre otros dirigentes, además de la presencia de Pablo Aráuz (tataranieto del fundador de Mar del Plata) y el administrador de la diócesis local, monseñor Ernesto Giobando.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino (interpretado por el tenor José Paz) y de los discursos de Aráuz y Bullrich, el intendente Montenegro tomó la palabra: “Hay muchas emociones por el esfuerzo que significa esto para la ciudad, para todos los que -desde distintos lugares- se rompieron el lomo para que estemos acá”, señaló. “Desde el Puerto, los comercios, los tanos con su esfuerzo, la Pesca, de los gallegos con el comercio y la gastronomía. Con todos los que hicieron posible esta Mar del Plata que hoy cumple 150 años”, agregó.

Acto seguido, el intendente remarcó la presencia del ex senador Esteban Bullrich y del gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. “Yo trato de no hacer nombres propios, pero obviamente que al Flaco le tengo que hacer un agradecimiento especial por estar acá. Para mí no es Esteban, siempre fue el Flaco. Y hoy es muy importante que me acompañe. Y muchas gracias Rogelio también, porque se de todas las actividades que tiene, pero estamos acá más como amigos”.

Posteriormente, el jefe comunal puso de manifiesto la importancia de los marplatenses. “Lo que yo más rescato de mi ciudad -que es la más linda del mundo y de eso no tengo ninguna duda- con su costa, con su laguna, con su sierra, es su gente. Somos nosotros, somos los que -generación tras generación- empujamos. Lo que hizo que una empresa que arrancaba en un garage hoy sea una empresa con más de 700 empleados. Que hizo que lo que empezó como kiosco hoy sea un comercio enorme. Lo que hizo que todo ese esfuerzo se vea plasmado permanentemente en nuestra ciudad. Y en ese esfuerzo -y en ese compromiso que tenemos y que tuvimos los marplatenses- hubo momentos en donde por ahí quedó más demostrado con la solidaridad”, puntualizó.

“Hoy tenemos la posibilidad de reencontrarnos, de poder compartir con alegría, sabiendo que son momentos duros. Pero la verdad que -desde ese compromiso que asumimos cada uno de nosotros- cada vez que pienso en los marplatenses que se levantan y se siguen levantando a las 4 y media para ir a laburar, para estar en el Puerto, en el Parque Industrial, incluso para cuando acá no había nada levantarse para ir al Saladero, estar en todos los lugares que nos marcan y hacen historia.”

Finalmente, Montenegro aseguró: “Cuando hablamos de nuestros valores, de nuestros esfuerzos y de nuestros héroes, hablamos desde el corazón. Y realmente nosotros somos orgullosamente marplatenses. Y estamos convencidos de que el camino es uno, más allá de las diferencias ocasionales que podamos tener. Que el camino es uno solo y que tiene que ver con levantarse temprano, con el compromiso, con el esfuerzo, con el laburo, con el mirar al otro, con la solidaridad. Hoy es un día especial, pero todos los días de mi vida les quiero decir muchísimas gracias. Se siente el esfuerzo. Para mí es un honor ser el Intendente de mi ciudad, la más linda del mundo. Y agradecerles por estar hoy acá, pero agradecerles mucho más por lo que hacen todos los días para que Mar del Plata siga siendo lo que es”, concluyó.

Cabe remarcar que entre los asistentes a la ceremonia se encontraron el senador nacional Maximiliano Abad, los diputados nacionales Diego Santilli, Emilio Monzó, Hernán Lombardi y Juliana Santillán, los diputados provinciales Diego Garciarena, Sofía Pomponio, Gustavo Pulti y Alejandro Carrancio, además de distintos intendentes del interior del país.