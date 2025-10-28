El intendente Guillermo Montenegro se pidió licencia por cuatro días: será entre este miércoles 29 y el próximo 1 de noviembre. Ante esta situación, el Ejecutivo quedará a cargo del concejal Agustín Neme, quien a partir del 10 de diciembre lo reemplazará en ese cargo debido a que el jefe comunal asumirá como senador.

Se trata de la segunda licencia que pide Montenegro en el último mes, ya que había hecho lo propio del 25 al 28 de septiembre, tras las elecciones legislativas en las que fue candidato por la Quinta Sección Electoral.

Como se indicó anteriormente, a partir del 10 de diciembre finalmente Neme quedará al mano de la Municipalidad, para terminar de cumplir los dos años de mandato que le quedaban a la gestión Montenegro.

Si bien el actual jefe comunal asumirá como senador, tal cual fue elegido el pasado 7 de septiembre, su nombre figura en una lista de posibles nuevos integrantes del Gabinete nacional a partir del 10 de diciembre, o de cuando el presidente Javier Milei realice los cambios prometidos. Seguridad podría ser el destino de Montenegro, aunque por el momento se trata de especulaciones.

