Montenegro se reunió con Pettovello y anunció una "prueba piloto" para financiar actividades deportivas sin intermediarios
Se trata de un nuevo sistema que buscan implementar con la ministra de Capital Humano en Mar del Plata. Del encuentro participó la secretaria de Desarrollo Social municipal, Vilma Baragiola.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, comunicó en sus redes sociales que mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el fin de implementar un nuevo sistema para el financiamiento de actividades deportivas en Mar del Plata.
Si bien el jefe comunal no brindó demasiado detalles del proyecto, aseguró que “se va a hacer una prueba piloto para eliminar intermediarios entre chicos que quieren hacer actividades deportivas, culturales y educativas y los clubes o instituciones”.
Además, el senador provincial electo señaló que mediante este sistema “el dinero va directo a los niños o adolescentes", por lo que "solo se puede usar para este fin específico y son ellos los que eligen qué hacer y dónde”.
Del encuentro también participó la secretaria de Desarrollo Social municipal, Vilma Baragiola.
