El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, comunicó en sus redes sociales que mantuvo una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el fin de implementar un nuevo sistema para el financiamiento de actividades deportivas en Mar del Plata.

Si bien el jefe comunal no brindó demasiado detalles del proyecto, aseguró que “se va a hacer una prueba piloto para eliminar intermediarios entre chicos que quieren hacer actividades deportivas, culturales y educativas y los clubes o instituciones”.

Nos reunimos con @SPettovelloOK porque en Mar del Plata se va a hacer una prueba piloto para eliminar intermediarios entre chicos que quieren hacer actividades deportivas, culturales y educativas y los clubes o instituciones. Con este sistema el dinero va directo a los niños o… pic.twitter.com/OyTTFhEdbs — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 15, 2025

Además, el senador provincial electo señaló que mediante este sistema “el dinero va directo a los niños o adolescentes", por lo que "solo se puede usar para este fin específico y son ellos los que eligen qué hacer y dónde”.

Del encuentro también participó la secretaria de Desarrollo Social municipal, Vilma Baragiola.

