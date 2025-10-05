Montenegro repudió los actos de vandalismo en la Escalera Imperial: “No merecen vivir en Mar del Plata"
Al día siguiente de la inauguración de la Escalera Imperial rompieron los copones y aplastaron las plantas.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, expresó su indignación en redes sociales luego de que la Escalera Imperial del Paseo Las Toscas, restaurada e inaugurada el viernes, sufriera daños por actos vandálicos.
“No merecen vivir en Mar del Plata. Al día siguiente de la inauguración de la Escalera Imperial rompieron los copones y aplastaron las plantas. Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa”, publicó el jefe comunal en su cuenta de X .
Montenegro destacó que la obra demandó ocho meses de trabajo y que fue disfrutada por cientos de marplatenses en su reinauguración. Además, anunció que el municipio realizará una denuncia penal para que se investigue a los responsables.
“Vamos a hacer la denuncia penal para que se investigue a esta gente que no tiene aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono”, señaló, al tiempo que cuestionó duramente a quienes “destruyen las cosas como si no valieran nada”.
La restauración incluyó la reconstrucción de 90 metros de pasamanos, peldaños, descansos, pilares y muretes; la reproducción de 275 balaustres y 24 copones; la colocación de 15 farolas ornamentales con 17 luminarias; y la recuperación de un copón de hierro fundido traído por Thays en 1909 desde la prestigiosa Fundición Francesa de Val D’Osne.
