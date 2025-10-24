El intendente Guillermo Montenegro le solicitó hoy al Concejo Deliberante una prórroga para la presentación del Presupuesto 2026.

En el texto, al cual El Marplatense tuvo acceso, desde el Departamento Ejecutivo local se le reclamó al cuerpo legislativo “una prórroga hasta el 30 de noviembre de 2025 para presentar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026 de la Administración Central, Entes Descentralizados, OSSE y los Proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva”.

“Fundamos el pedido realizado en la conveniencia de contar con información de recursos provenientes de los distintos regímenes de coparticipación provincial, que a la fecha no se encuentran disponibles”, señaló Montenegro en el texto.

Sucede que todavía el gobierno de Axel Kicillof no presentó a la Legislatura bonaerense el proyecto de Presupuesto 2026, donde entre otros aspectos se prevén los fondos que se asignarán a los municipios por el sistema de coparticipación. En tanto, esos números sí se conocen de Nación, ya que el presidente Javier Milei ya presentó su presupuesto al Congreso.

En este contexto, el jefe comunal marplatense pidió un mes de extensión a los plazos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades que estipula como fecha tope el 31 de octubre para la presentación de los presupuestos de los municipios, aunque también se habilita que el Concejo Deliberante otorgue prórrogas.

