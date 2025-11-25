El Ejecutivo municipal solicitó otra prórroga para para presentar el proyecto de Presupuesto 2026.

En el proyecto elevado este martes al Concejo Deliberante, pide una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio 2026 de la Administración Central, y los Entes Descentralizados.

El pedido también alcanza a los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva, que deben acompañar la presentación del presupuesto general, conforme lo establece la normativa vigente.

La Ley Orgánica de la Municipalidades establece que el presupuesto debe presentarse antes del 30 de octubre de cada año, aunque también se habilita que el Concejo Deliberante otorgue prórrogas.

En el documento, al cual El Marplatense tuvo acceso, se indica que “en los términos del artículo 36 Dto.- Ley 6769/58 tenga a bien prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para presentar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2026 de la Administración Central, Entes Descentralizados y los proyectos de Ordenanza Fiscal e Impositiva”.

“Fundamos el pedido realizado en la conveniencia de terminar de analizar e incorporar la información de recursos provenientes de los distintos regímenes de coparticipación provincial que se pondrá a disposición de los Municipios con la presentación del Marco Macrofiscal 2026 a realizarse en el seno del Consejo Provincial de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Municipal a desarrollarse el jueves 27 de noviembre en el aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata”, se añadió.

Cabe recordar que desde el 10 de diciembre asumirá Agustín Neme como intendente en lugar de Guillermo Montenegro, quien la pasada semana pidió licencia en su cargo para asumir como senador bonaerense.