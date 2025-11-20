Guillermo Montenegro solicitó formalmente una licencia en su cargo como intendente del Partido de General Pueyrredon a partir del 10 de diciembre de 2025. La presentación quedó ingresada este jueves al Concejo Deliberante bajo el expediente 2025-E-1760, caratulado como “Intendente Municipal” y remitido por el propio Departamento Ejecutivo.

Ads

Según detalla el expediente, la licencia le permitiría a Montenegro retirarse temporalmente del ejercicio de la jefatura comunal, pero conservar la facultad de volver a su cargo en cualquier momento hasta el 10 de diciembre de 2027, fecha límite de su mandato actual. El pedido ahora deberá ser evaluado y votado por los concejales, que tendrán la última palabra sobre su aprobación.

Puede interesarte

De ser autorizada la licencia, el actual jefe de Gabinete, Agustín Neme, quedaría al frente del Ejecutivo municipal en calidad de intendente interino. Sin embargo, su margen de maniobra sería acotado: a diferencia de una renuncia, que implicaría una sucesión definitiva y sin retorno, una licencia mantiene la estructura de poder bajo control del titular del cargo, que puede retomar funciones en cualquier momento.

Ads

Hasta ahora, no estaba claro si Montenegro optaría por renunciar o si buscaría un mecanismo que le permitiera conservar la titularidad del cargo. Su decisión despeja ese interrogante y abre un debate político puertas adentro del Concejo, donde los bloques deberán definir en qué condiciones avalan la salida temporal y cómo se organizará la transición.

El expediente permanece en la Dirección de Administración del Concejo Deliberante desde su ingreso, y será analizado en las próximas horas por las comisiones correspondientes. La resolución impactará de lleno en el mapa institucional de Mar del Plata y pondrá en marcha un esquema de gobierno transitorio que dependerá del alcance de la licencia solicitada.

Ads