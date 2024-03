El intendente Guillermo Montenegro abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del distrito de General Pueyrredon, el primero de su segundo mandato al frente del Ejecutivo local. Estuvo acompañado por la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero.

"Una vez más me toca estar acá, como Intendente de General Pueyrredon, en el acto de apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante. Este es el primer año de mi segundo mandato, luego de que los marplatenses y batanenses me honraran nuevamente con su voto. Por eso no esperen muchas diferencias con lo que vengo diciendo durante los últimos 4 años. Mi visión de ciudad y de gobierno sigue siendo la misma", comenzó el Jefe Comunal.

"No me creo un iluminado. No creo tener la verdad revelada. Mis decisiones siempre están basadas en la escucha: a la gente, a mi equipo y también a la oposición", continuó.

Asimismo, Montenegro afirmó: "Tengan la seguridad de que me voy a seguir haciendo cargo de los problemas. Por eso, ante un reclamo no me importa si es jurisdicción de Nación, Provincia o del Municipio, no me interesa echar culpas. Porque en el medio está la gente".

"El año pasado, en este mismo recinto, les mencioné un objetivo que teníamos: consolidarnos nuevamente como una ciudad atractiva para los jóvenes, que se encontraran con una Mar del Plata activa, llena de ofertas, de espectáculos y eventos que también generaran empleo en el sector", remarcó.

"Hoy los resultados están a la vista: en una temporada en la que claramente las cosas iban a ser más difíciles, tuvimos noches en donde más de 200 mil jóvenes elegían las propuestas marplatenses para disfrutar", siguió.

"Pero para que todo esto ocurra el trabajo coordinado es fundamental: con las fuerzas de seguridad, con quienes trabajan en las ofertas y propuestas de nuestra región, con quienes viven y laburan en Mar del Plata y con la promoción del turismo de eventos, reuniones y actividades durante todo el año", resaltó el Intendente.

Seguridad

Al respecto, Montenegro describió: "La seguridad es una prioridad que tenemos en nuestra gestión desde el primer día. Porque, como ya lo dije muchas veces, no soy una persona que le escape a los problemas o que tire la pelota para otro lado, porque sé que es una preocupación de los vecinos. Y el trabajo en conjunto entre las diferentes áreas que componen a la seguridad es fundamental".

"No podemos ignorar el contexto actual de nuestro país y mirar para otro lado suponiendo que no pasa nada. Porque pasa. Es justamente por eso que tenemos que seguir trabajando y afianzando una red interdisciplinaria", señaló.

Salud

"Cuando llegamos teníamos solo cinco ambulancias y tercerizábamos el servicio: hoy tenemos 10, y cuatro nuevas 10 bases que se suman a las cinco que ya existían para que cada vez haya más y mejor asistencia", rememoró el Intendente.

Y dijo: "Seguimos profundizando el trabajo del dispositivo Salud en tu barrio. Porque es la forma que tenemos de llevar la salud a toda la ciudad; de no esperar a que nos lleguen los problemas para resolverlos, sino de salir a buscarlos para brindar esa asistencia lo más cerca posible de la casa de los vecinos".

"Es en esta misma línea que este año vamos a sumar un nuevo dispositivo centrado en la promoción y prevención de enfermedades. Y será con el mismo espíritu: estar en la calle y trabajar por lo que le está pasando a la gente. También vamos a avanzar con las obras del CEMA de Batán, una deuda muy grande que teníamos con los vecinos de la región. Con el Centro de Salud 2 y la finalización del CAPS de Belisario Roldán", destacó.

Asimismo, el Jefe Comunal indicó que "nos proponemos profundizar el Plan de Desarrollo Local que comenzamos en la primera gestión. Los objetivos están claros y tienen que ver con generar más puestos de trabajo, impulsar nuevos emprendimientos, generar valor en la región, y mejorar los procesos de producción y competitividad de las Pymes locales".

Y detalló: "Este Plan es una mesa de cuatro patas, que funcionan como

cuatro ejes centrales para impulsar la economía regional: el primero es la participación público-privada: vamos a seguir intensificando esta articulación para impulsar inversiones; el segundo es la promoción y fomento del comercio en todas sus modalidades: con habilitaciones, trámites simplificados, facilidades para trabajar y acciones que potencien el

desarrollo emprendedor; el tercero es la Planificación y Ejecución del Desarrollo Industrial, con la creación de nuevas zonas que promueva la

radicación de más industrias; y el último es la innovación: nada de esto se puede llevar a cabo si no pensamos con creatividad, si no impulsamos el

conocimiento, la tecnología y la innovación con una mirada a futuro".

Parque Industrial

"Está claro que no podemos hablar de Desarrollo Local sin hablar del

Parque Industrial, que no solamente es un orgullo para todos los

marplatenses sino que además es uno de los polos productivos

más grandes de Argentina", sostuvo en su discurso.

"El predio hoy está al 100% de su capacidad y en el último periodo ejecutamos -y se siguen ejecutando- obras de infraestructura para que las empresas que están radicadas tengan cada vez más y mejores servicios", subrayó.

"Se va a completar y reforzar todo el sistema de provisión de agua del Parque, incluyendo la gestión de aguas de lluvia que va a permitir tener procesos productivos sostenibles", afirmó.

EMVIAL

En este sentido, Montenegro señaló que "en el último tiempo se reconvirtieron a LED 80 espacios públicos entre plazas, paseos y parques; y tenemos programado continuar con esta repotenciación en distintos puntos de la región. También empezamos con la repotenciación en distintos barrios, ya hay algunos que están iluminados al 100% con esta tecnología y

para este año tenemos previsto avanzar con estos trabajos y así generar espacios más seguros para quienes circulan de noche.

Y añadió: "Compramos una nueva planta de asfalto que nos permite triplicar la producción diaria y mejorar el rendimiento. Para que se den una idea, desde que se puso en funcionamiento se 14 produjeron más de 15 mil toneladas de material para las calles de nuestra ciudad".

"Para cerrar, en lo que resta del año el objetivo es terminar de digitalizar lo que queda de la administración pública. Vamos a despapelizar todo lo que respecta a trámites internos y externos, fortalecer aún más la transparencia de datos, liberar el espacio físico que conllevan los archivos en papel y migrar hacia un esquema de trabajo que sea más sustentable y sostenible en el tiempo", remarcó.

"Esto, como les dije en un principio, también nos va a permitir ser

aún más estrictos en el control de personal, en que los servicios que el Municipio tiene para ofrecer al vecino se cumplan como se tienen que cumplir", agregó.

Y explicó: "Porque esto se logra siempre a través de los controles con el uso de la tecnología. Así lo hicimos con las carpetas médicas y con las horas extras, y lo vamos a seguir profundizando en áreas como el control de la asistencia del personal y la permanencia en el lugar de trabajo".

"Por eso les pido a los miembros de este Concejo Deliberante que

nos acompañen. Que acompañen las políticas de austeridad en momentos

donde la situación financiera es complicada. Que acompañen los proyectos de integración público-privado que nos van a permitir dar mejores servicios a los ciudadanos y al mismo tiempo reducir el gasto público", expuso Montenegro.

"Que acompañen la búsqueda de la generación de empleo privado, intentando que una baja de la actividad económica repercuta lo menos posible. Buscando que cada vez se abran más industrias, que cada vez nos visite más gente, que cada vez haya más emprendedores".

"Estamos ante un enorme desafío. Pero ya los marplatenses y batanenses demostramos que podemos encararlo todos juntos como hicimos en otros momentos, algunos no tan lejanos", finalizó.