Sin querer dejar definiciones políticas por respeto a la veda y con alegría por la jornada de buen clima que dio marco al día de elecciones en Mar del Plata, el intendente de General Pueyrredon y candidato a senador provincial por La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro, llegó al Instituto Stella Maris (Falucho y Viamonte) donde emitió su voto.

En diálogo con la prensa, Montenegro resaltó “este día maravilloso que nos acompaña a los marplatenses para venir a votar” y rescató “la importancia que tiene concurrir a votar”. En ese sentido, señaló que todo se manifestó “a la mañana con algunas complicaciones” y con “algunas cuestiones tecnológicas cuando la gente trata de averiguar dónde votar y se cae al sistema”.

Si bien indicó que no tenía datos respecto de cuánta gente concurrió a votar, para él “lo importante” es “venir, concurrir y, más allá de que cada uno exprese lo que tenga que expresar, en un día tan importante como hoy para poder elegir candidatos a senadores, candidatos a concejales, a consejeros escolares”.

Montenegro también resaltó el operativo de seguridad, que corrió por cuenta por primera vez en un acto eleccionario de la Policía Bonarense, señalando que “está marchando muy ordenado” y recordando que “hubo un trabajo que se viene haciendo coordinadamente”.

Tras hacerse el desentendido con críticas del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, con relación a la disputa de las últimas jornadas en torno a la gratuidad del transporte público, Montenegro repitió su postura de manera contundente: “Es muy simple: esto no es gratis, lo paga alguien y yo digo que no lo tienen que pagar los marplatenses. Punto, no tiene que ver con críticas ni mucho menos”.

Montenegro destacó que en las últimas horas habló con el presidente Javier Milei, aunque no quiso revelar detalles de la conversación. Y defendió la campaña que hizo La Libertad Avanza en General Pueyrredon al asegurar que “las campañas hay que hacerlas con austeridad, con mucho compromiso, y tiene que ver más con lo que uno hace y no con lo que uno dice”.

Además se sumó a la polémica que se generó con una lista, cuya boleta era similar a las que lo llevan como candidato en la provincia. “Yo ya lo sabía. De vuelta, tiene que ver más con cuestiones de engaños que con la política, pero en definitiva será parte de discutirlo fuera de la veda”, señaló.

Tras su voto, Montenegro se retiró para encontrarse con la familia y luego partirá al Hotel Dorá, donde desde las 18:00 se seguirá el recuento de votos y aguardarán los resultados tanto en la provincia como en General Pueyrredon.