Este sábado quedó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, con el tradicional discurso del Intendente se dio el puntapié inicial al periodo legislativo. Guillermo Montenegro basó su discurso en pilares como la seguridad y la producción.

"Muchos me critican por ser duro, incluso me denuncian penalmente. Me tildan de sheriff, de insensible, de que me excedo en mis atribuciones como intendente. No hay que tenerle miedo a la palabra dureza. Yo no le tengo miedo. Estoy convencido que es lo que necesitamos", comenzó diciendo.

"Desde el primer día trabajamos para generar las condiciones que le den a la ciudad un rumbo claro, siempre de la mano del sector privado. Sin dogmas, y con la flexibilidad necesaria para ajustar estrategias cuando sea necesario. Porque la realidad

es dinámica y exige adaptación, pero sin perder de vista las líneas generales. Y en ese camino, este Concejo Deliberante jugó un papel clave", agregó.



"Así fue como impulsamos el desarrollo del sector industrial, completando nuestro primer parque y avanzando en el segundo, ubicado en la zona de la Ruta 88 y Batán. Así fue como los polos logísticos crecieron estratégicamente en los accesos a la ciudad,

en cada una de sus rutas. Así fue como fomentamos áreas específicas para desarrollos inmobiliarios, generando empleo y ampliando la oferta tanto de viviendas como de hospedaje", sostuvo.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo a los que hacen las cosas bien. Vamos a seguir cuidando al que se levanta temprano, al comerciante que paga sus impuestos, al emprendedor que arriesga e invierte”, concluyó.