En el marco del lanzamiento de campaña de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO en La Plata, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, fue categórico al diferenciarse de aquellos que cuestionan el acuerdo entre los partidos: “El que hoy no está en la oposición al Gobierno provincial está siendo funcional al kirchnerismo”. Y reiteró que asumirá su cargo de legislador si es elegido en las próximas elecciones.

En diálogo con la prensa, Montenegro afirmó que su objetivo es “terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”, al que definió como un gobierno que “ha defendido a los delincuentes, ha trabajado en la defensa de los usurpadores”, En contraposición, destacó que su gestión busca promover una política diferente, enfocada en “una defensa muy clara del que invierte, del privado, del que busca movilizar la economía”.

Por otra parte, el jefe comunal aseguró que “la principal preocupación de los bonaerenses es la inseguridad” y destacó las medidas implementadas en Mar del Plata, donde se impulsó “una política muy clara que tiene que ver con generar una patrulla municipal que fue dotada con equipamiento con armas no letales”. Esta iniciativa, según afirmó, se centró en combatir problemáticas específicas, “con lo que tiene que ver con trapitos, con usurpadores”.

Sin embargo, destacó que estas acciones le valieron denuncias penales “por los mismos que en su momento hicieron habeas corpus para que hoy los delincuentes tengan teléfono en las cárceles provinciales”, lo que contrastó con las políticas de Patricia Bullrich, quien impulsó “el secuestro de celulares en las cárceles federales”.

“El que hoy no está en la oposición al gobierno provincial está siendo funcional al kirchnerismo, con lo cual yo tengo claro en el lugar que estoy”, sentenció Montenegro a la vez que reiteró que “el día que asumo como senador es el día que dejo de ser intendente de Mar del Plata. Pero no me mudo de Mar del Plata, que es la ciudad que amo”. En ese contexto, rechazó categóricamente las candidaturas testimoniales, señalando que “es hacer trampa así que me parece que está mal”.

Finalmente, al referirse a la decisión de María Eugenia Vidal de apartarse del acuerdo con La Libertad Avanza, el intendente indicó que “tomó una decisión personal”, pero enfatizó que el foco no debería estar en disputas internas o personales. En su opinión, reiteró, “hoy la gran discusión que nosotros tenemos en la provincia es terminar con el kirchnerismo. Lo que está enfrente es mucho más importante de lo que estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires”.