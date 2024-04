El gobierno Municipal retomó las conferencias de los viernes para presentar la situación de la ciudad para que los vecinos puedan tener un seguimiento de los problemas y decisiones que enfrenta el Ejecutivo.

Al tomar la palabra, Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad, declaró que “esta semana estuve reunido con el ministro de justicia de la nación, enmarcado en una política que iniciamos el año pasado que tiene que ver con la adquisición de un software de reconocimiento facial para proceder a la identificación de las personas que tenían pedido de captura”.

En esta línea, comentó que “algo similar a lo que estamos haciendo con el anillo digital de identificación de patentes con los vehículos que tienen pedido de secuestros”.

De modo que “tenemos claro que el objetivo es que los delincuentes estén presos. Por eso vamos a seguir avanzando y trabajamos en este software, pero sí o sí necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional”, aseguró.

Tiempo atrás, por este tema, “el INADI sacó un comunicado que decía que detecta personas bajo esteoreotipos y prejuicios que conduce a actos discriminatorios y es todo lo contrario. lo que se está intentando con este software es la identificación de las personas que están en libertad, pero tienen pedido de captura emanada por un juez”, declaró.

Por lo tanto, “esto se puede buscar de dos maneras, una por base de datos de los más buscados y otra que esa maraña, que también el gobierno nacional encontró en una serie de resoluciones que impedían con otros organismos este tipo de registros fotográficos, ver cómo se desanda”.

Por este motivo, la reunión “no solo fue con el ministro de Justicia, sino con el Director Nacional de Reincidencias, y a partir de ahí también se generó una vinculación con el Ministerio de Seguridad de la Nación”, comentó.

“Obviamente hasta no terminar con esta traba burocrática, que no tengo dudas que había sido puesta por una cuestión ideológica del gobierno anterior, no vamos a avanzar con el gasto de un software, sino que esto va acompañado por distintas resoluciones”, concluyó.

Asimismo, expuso que “tuve reuniones con el personal del Ministerio de Seguridad de la Nación para seguir trabajando lo que tiene que ver con las fuerzas federales en nuestra ciudad, ampliar prefectura y seguir trabajando con lo que tiene que ver con la llegada de gendarmes a nuestra ciudad”.

En este contexto, “hablé con el ministro de Defensa, Luis Petri, para poder llevar esto adelante en conjunto, trabajar el apoyo logístico para el alojamiento de los prefectos en nuestra ciudad, que haya un convenio”, remarcó.

“Esto lo que genera es un doble beneficio, primero menor costo a lo que debe aportar la ciudad y la posibilidad de que tengan un lugar acorde a las necesidades”, agregó.

Además, “siempre teniendo en cuenta que nosotros buscamos, no solamente la cantidad y calidad, sino la coordinación entre el Ministerio de Seguridad con las fuerzas federales y con la Provincia”, finalizó.