El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, participó este domingo de las elecciones legislativas nacionales y, tras emitir su voto en el Instituto Stella Maris, destacó la rapidez y simplicidad del nuevo sistema de votación.

Ads

“Creo que todos lo vivimos hoy. La sencillez que tiene es notable y por eso es importante venir. Es rápido y muy fácil”, expresó el jefe comunal en diálogo con la prensa al salir del establecimiento.

Montenegro resaltó que el nuevo mecanismo “agiliza el proceso y evita demoras innecesarias”. “No tiene que estar entrando fiscales a cada rato, lo que también mejora la dinámica. Estoy muy contento porque me parece que es algo que vino para quedarse y que la gente va a valorar mucho por su facilidad y rapidez”, subrayó.

Ads

Consultado sobre el hecho de que en esta elección solo se vota una categoría en la provincia de Buenos Aires, el intendente señaló que “eso también contribuye a la agilidad del sistema”. “Si en otra ocasión son dos cruces, igual es rápido. El hecho de que no haya papel ni boleta tradicional ayuda mucho”, agregó.

Puede interesarte

Respecto al nivel de participación, Montenegro sostuvo que los primeros datos “indican una tendencia similar o incluso superior” a la del pasado 7 de septiembre, aunque pidió prudencia hasta conocer los números oficiales. “Hay gente que vota más temprano y otra que lo hace a la tarde, así que en unas horas se va a tener un panorama más claro”, comentó.

Ads

Finalmente, evitó pronunciarse sobre temas políticos o electorales específicos por respeto a la veda electoral, y adelantó que aguardará los resultados “en su casa, como hace habitualmente cada jornada de votación”.