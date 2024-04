En medio de una jornada agitada por protestas y un paro por parte del Sindicato de Municipales (STM), el intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia en donde repudió este accionar y afirmó que el día de trabajo será descontado.

"No puede ser que, en el comienzo de una renegociación salarial que va a tener impacto en un mes, después de seis días de vacaciones y feriados, haya un paro de dos días. Además de uno más en el medio, porque el gremio de docentes municipales acompaña a CTERA. Eso es irracional. El paro es constitucional, no hay ninguna duda pero lo que hablamos es que hoy en General Pueyrredon es irracional", aclaró.

“Puntualmente quiero que quede claro que no tengo ningún problema en asumir el costo político que tiene que ver con enfrentar la situación que me toca hoy. Esta es la forma que yo tengo de defender la plata de los vecinos de mi ciudad y a cada marplatense. El paro es el último recurso”, siguió.

"Tuvimos un muy buen fin de semana largo, trabajamos para que eso ocurriera pero trabajaron un día y metieron dos de paro. No voy a aceptar que esto funcione así, de ninguna manera. Porque cuando no alcanza, no alcanza. No tiene que ver con una posición de querer o no. Por lo tanto, se les va a descontar el día de trabajo, que eso quede claro", sentenció.

"Cuando hay irracionalidad en la medida, no tengo dudas, se puede discutir en la justicia y no tengo ningún problema. Si en cuatro años nunca tomé una medida de estas y siempre fui una persona del diálogo, es porque entiendo que este paro es irracional. No son de los que están amparados constitucionalmente. A seis días de un feriado, tienen un mes de hacerse efectivo el acuerdo salarial y el inicio de la discusión", continuó.

Además, expresó cómo se encuentra la cuestión financiera del Municipio, la cual fue fuertemente cuestionada en los últimos días, por padecer un déficit: "Hablando del orden y del sentido amplio en el espacio público. Con respecto al de las cuentas municipales , es importante hacer un poco de historia. En los años 2020, 2021 y 2022, registramos superávit. Incluso por tenerlo, fuimos muchas veces criticados por el kirchnerismo porque decían que no invertíamos plata. Tenía que ver con una cuestión financiera y no con el sobrante real. Ahora, lo que pasó el año pasado, donde nosotros siempre que hacemos una actualización de tasas, se agregaba un 50% aunque la inflación sobrepase por mucho ese número", dijo el Intendente.

"El año pasado, con el desaguisado del plan platita del kirchnerismo y de Massa, la diferencia de este número pasó a ser de un 210% de inflación contra un 70% de actualización de tasas. Esto significó que hubo un 30%. Esto nos generó sobre todo en estos últimos meses, que nos tengamos que ordenar nuevamente. Un desorden que se generó por esta crisis, en donde se manejó indiscriminadamente una máquina de hacer plata. Eso llevó a inflación, a un 210% cuando nosotros calculábamos que iba a ser del 140%. Esto no solo afecta a todos los trabajadores sino que al gobierno municipal también", agregó el edil.

"Durante estos tres meses, reordenamos todo y fue muy duro, teniendo en cuenta que nos había dejado el kirchnerismo. Logramos alcanzar el equilibrio, con mucho esfuerzo y con una situación compleja a nivel nacional, en cuanto a la coparticipación y los ingresos. Eso que alcanzamos los marplatenses, no voy a rifarlo bajo ningún concepto. Yo soy una persona de diálogo, que siempre cuando un sector tiene un problema, estoy, escucho y trato de encontrar la solución. Pero algo que yo no voy a hacer, es pagarle más a los empleados municipales si no se puede, porque eso significa aumentarle los impuestos a los vecinos. Con lo cual, lo que queda claro es que cuando no alcanza, no se puede inventar. Y tampoco voy a hacer lo que hicieron otros gobiernos en cuanto a utilizar fondos afectados", concluyó.