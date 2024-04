Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad, se refirió en conferencia de prensa a la gestión de los espacios públicos a través de su arreglo y mantenimiento.

Para ejemplificar, comentó que “desde el área de obras del Municipio avanzamos con la renovación del frente costero que incluye un sector de breas que es jurisdicción municipal, así también como se está finalizado las toscas y empezamos a trabajar lo que es el skatepark y paseo Dávila”.

Sin embargo, “me parece importante mencionar algo, en su momento se vandalizó la plazoleta que está entre el Casino y el hotel Provincial con una pintura en el piso que era la cara de Néstor Kirchner. Ahí hubo denuncias y un trabajo muy meticuloso por parte de Costanza Addiechi para mantener el lugar y llevar adelante la restauración de la pintura”, declaró.

“También avanzamos en algo que se restauró, que tampoco era jurisdicción municipal, las farolas de la plazoleta”, agregó.

Su preocupación radica en que “eso es jurisdicción de Provincia, en esto estamos todos de acuerdo y varias veces incluyeron en su presupuesto la reparación de la rambla, pero no se hizo”.

Asimismo, destacó que “recuerdo un anuncio muy fuerte por parte del gobernador Kicillof y en ese momento la candidata a intendente, Fernanda Raverta, de que no solamente se iba a recuperar la rambla, sino que además se había lanzado una licitación”.

“Me importa que se mejore el espacio público de mi ciudad, no quién lo haga, pero esto no ocurrió. Indudablemente fue una promesa de campaña y lo voy a seguir reclamando porque no solo en esa pequeña licitación, sino porque se dio de baja y se incumplió lo que se dijo”, continuó.

Por lo que “siendo jurisdicción provincial, y estar incluido en dos presupuestos, vamos a seguir reclamando que se realice. Sin perjuicio, no nos vamos a quedar ahí, desde el Municipio vamos a seguir trabajando, por más que no sea jurisdicción nuestra, porque creemos que este es un lugar de uso y disfrute de todos los marplatenses”.

“Sí, vamos a insistir que la promesas de campaña se cumplan, sobre todo si están incluidas en el presupuesto”, concluyó.