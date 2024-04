El intendente Guillermo Montenegro, que tiene experiencia como ex integrante del Poder Judicial, se manifestó a favor de la postulación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema: “Es un tipo preparado, es profesor; lo celebro”.

Consultado sobre la postulación del juez, el jefe comunal reconoció ser “subjetivo” respecto de la figura de Lijo. “Lo conozco, fuimos jueces juntos cinco años, compartí Tribunales con él”, confió.

Sobre la figura de Lijo, cuya postulación por parte del Gobierno nacional generó polémica, destacó que se trata de “un tipo preparado, que es profesor. Lo celebro. A cualquiera que vaya a un lugar como ese lo van a criticar”.

En declaraciones a un medio porteño, Montenegro se refirió además a la realidad de Mar del Plata atravesada por la situación de la economía y la decisión del Gobierno nacional de no realizar obra pública: “Los primeros cuatro años no tuve mucha obra pública porque Kicillof y Fernández no hicieron mucho acá. Me tuve que poner creativo y ponerse creativo es laburar con los privados”.

Al respecto, recordó que “el Parque Industrial estaba a la mitad, y hubo una empresa extranjera que invirtió 300 millones de dólares. El resto de la obra dura, de cloacas, de agua, la hizo la empresa dándole a cambio a muy bajo costo el lote donde se instaló. El año pasado fue el año que más metros se ha construido en Mar del Plata, fuimos la segunda ciudad de argentina en ese sentido”.