El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, celebró los resultados de las elecciones legislativas con un mensaje en sus redes sociales en el que felicitó al presidente Javier Milei y al dirigente bonaerense Diego Santilli.

“Un paso más hacia el país que queremos: con orden, laburo y futuro”, escribió el jefe comunal marplatense en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Un paso más hacia el país que queremos: con orden, laburo y futuro.



Gracias a todos los bonaerenses que eligieron seguir apostando a este modelo y a la esperanza.



Felicitaciones Presidente @JMilei por liderar con coraje y devolverle a los argentinos la libertad y las ganas de… pic.twitter.com/NJ64n24g30 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 27, 2025

Montenegro agradeció “a todos los bonaerenses que eligieron seguir apostando a este modelo y a la esperanza” y destacó el liderazgo de Milei tras el triunfo nacional de La Libertad Avanza. “Felicitaciones, presidente Javier Milei, por liderar con coraje y devolverle a los argentinos la libertad y las ganas de salir adelante”, expresó.

El intendente también dedicó un reconocimiento especial a Diego Santilli por el desempeño electoral en la provincia de Buenos Aires. “Un reconocimiento especial por el histórico resultado… y por regalarnos las caras imborrables de Kicillof y compañía”, escribió, en tono irónico, acompañando el mensaje con emojis de aplausos y puños en alto.

El posteo generó cientos de interacciones en pocos minutos, entre mensajes de apoyo y críticas de usuarios que le reclamaron mayor atención a la situación local de Mar del Plata. Sin embargo, la publicación fue compartida por figuras del PRO y dirigentes cercanos al oficialismo nacional, que celebraron el tono de respaldo institucional hacia Milei.

Con su mensaje, Montenegro buscó mostrarse alineado con el nuevo escenario político nacional tras la victoria de La Libertad Avanza, destacando la necesidad de “seguir trabajando en conjunto por un país con futuro”.