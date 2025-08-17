El intendente Guillermo Montenegro encabezó el acto oficial en el Parque San Martín. En el marco del 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

En su discurso, Montenegro remarcó que “San Martín fue más que un estratega militar o un líder político. Fue un hombre que puso su vida al servicio de una causa superior: la libertad. Y lo hizo con humildad, con disciplina y con la profunda convicción de que la independencia no se regala, se conquista”.

“Se cumplen 175 años del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, el General José de San Martín. Y no es solo un aniversario más. Es un llamado a mirarnos como argentinos, a revisar qué valores queremos rescatar y sostener” expresó en su discurso el jefe comunal.

Montenegro destacó la figura del Padre de la Patria Patria: “Su ejemplo nos recuerda que no hay progreso sin sacrificio, que no hay justicia sin respeto a la propiedad y que no hay futuro sin un pueblo libre para pensar, producir y decidir su destino."

Finalmente, Montenegro concluyó sus palabras afirmando: “Que este aniversario sea más que un acto conmemorativo. Que sea el compromiso de cada uno de nosotros de vivir según esos valores:humildad, austeridad, valentía y libertad".

