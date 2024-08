Como es habitual, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa en donde explicó la actual situación de la zona de punta Mogotes, la cual manifestó que se encuentra en manos de la Provincia en un gran estado de abandono, al igual que la Rambla local.

El Jefe Comunal afirmó que para modificar la titularidad de la administración, se debe abonar una millonaria deuda, la cual se piensa abonar, y así pasar Punta Mogotes a ser manejada por los marplatenses y no por “gente que trabaja en un despacho en La Plata y nada tiene que ver con la ciudad”.

Se trata de una deuda de $14 millones, la cual coloca a la ciudad tan solo con un 30% de posibilidad para administrar la zona, dejando así un 70% en manos de la Provincia. Además, Montenegro también sumó: "Hablando de la defensa del trabajo marplatense, en éstos últimos meses trabajamos con todo el equipo, para cuestiones que entendemos como trascendentales para la ciudad. Uno tiene que ver con el cuidado del trabajo marplatense y con el complejo punta mogotes que en el 2026 vence el plazo de la concesión", afirmó.

"Hay que trabajar en un nuevo esquema público privado. Nuestro objetivo principal es recuperar Punta Mogotes para todos los marplatenses. Ya hubo varios intentos de generar esto, estoy casi seguro de que todos los bloques políticos del abanico de nuestra ciudad, en algún momento tuvieron alguna intervención", indicó.

"Y dimos con la forma de cancelar la existencia de la administradora de Punta Mogotes que hoy un 70% está en manos de la Provincia y el 30% restante en manos del municipio. Existe un convenio de creación de ella, el cual dice que se puede rescindir el contrato cuando se pague la deuda. Hicimos los cálculos correspondientes sobre el monto y es de aproximadamente $14 millones. Así que vamos a llevar adelante eso para cancelarla", mencionó.

Y agregó: "Lo primero que vamos a hacer es intimar a la Provincia en un plazo de 15 días, para ver si aceptan nuestro pago a través de un instrumento legal para que la ciudad tenga a Punta Mogotes bajo su órbita. Que por fin los marplatenses seamos quienes decidimos sobre nuestra ciudad porque son tres kilómetros de costa que son administrados por la Provincia".

"En caso de que la Provincia no lo acepte, vamos a recurrir a consignar judicialmente el pago por la deuda para si denunciar el convenio de la creación de la administración. Hay un artículo que dice que se puede cancelar dicho convenio con el pago total. En tal caso, a través de un decreto propio, la Secretaría de Legal y Técnica, será instruida para que haga las acciones legales, judiciales y administrativas para q enjuicie esa suma de dinero", expresó el Intendente.

"Además del pedido del Frente de Todos, el Concejo en el 2011 facultó al en ese momento intendente, Gustavo Pulti para resolver esta situación, la cual no está discutida. Todos los marplatenses entendemos que este lugar debe ser administrada por los marplatenses. Estoy convencido de que esto es algo que queremos todos así que espero que haya un acompañamiento como corresponde y que no se sigan poniendo palos en la rueda", adhirió.

"Yo quiero que la zona vuelva a brillar, eso tiene que ver con inversiones, infraestructura, tener movimiento los 12 meses del año y generar trabajo de calidad para los marplatenses. Principalmente estoy convencido de que tenemos que ser los locales cómo queremos que sea esta zona, con vida todo el año, con movimiento o como está hoy, lleno de carpas, abandonado, estancado y triste. Tiene que crecer junto con la región e impactar en el resto de la zona pero este camino lo lleva al estancamiento y tiene que ver por quiénes lo tienen que administrar", explicó.

"Mar del Plata está creciendo mucho hacia el sur, junto con Chapadmalal y se nota el trabajo que hacemos junto con los privados para que lleguen inversiones y eso genere empleo para los vecinos. Mogotes, por sucesivas decisiones de la década del 80, es un complejo de tres kilómetros de playa administrado por la provincia de Buenos Aires y eso es algo que no sucede en ningún otro lugar de la costa atlántica", exclamó el Jefe comunal.

"Queremos que sea el nuevo centro de la zona sur de Mar del Plata. No queremos que tenga el mismo abandono que la Rambla que al igual que Punta Mogotes, es administrada por la Provincia, desde despachos de La Plata por gente que no es de nuestra ciudad y que está muy lejos de entender nuestra realidad como marplatenses", sentenció.

Puede interesarte

"Queremos que tanto los marplatenses como quienes nos visitan, disfruten de estos espacios con lugares gastronómicos, espacios para la familia y para esto tenemos que dar lugar a inversiones y poner las condiciones para que los privados se instalen, inviertan y apuesten como en varios lugares de nuestra ciudad", dijo.

"Punta Mogotes tiene que estar integrado con el barrio porque lo es y eso es clave. No es un bloque de cemento, no son solo carpas en la arena ni un espacio para la desidia y el abandono. Es un lugar donde los locales viven, laburan, donde los chicos van a la escuela y donde se empuja para crecer con la ciudad. Si hay actividad económica, los primeros beneficiados son los vecinos, no otras personas que viven en otro lugar de la Provincia", continuó.

"Queremos que sea un lugar de resurgimiento porque hoy no lo es. En esto les soy totalmente franco, Lo único que hacen los abanderados del no es poner palos en las ruedas para que la ciudad no crezca, para no hacer nada, para que quienes si quieren invertir, no puedan hacerlo, porque la burocracia los frena. Espero que entiendan que ese no es el camino", adhirió Montenegro.

"Queremos cuidar el trabajo marplatense, esa es una de nuestras prioridades como gestión. Cuidar el sector privado para que tenga las facilidades para crear laburo. En línea con esto, quiero contarles que vamos a avanzar en la firma de un convenio para reparar los puentes de Punta Mogotes, porque comparto la preocupación de los vecinos para mantenerlos en buen estado", afirmó.

Y agregó que "el trabajo no solo será duradero en el tiempo sino que dará un aspecto moderno que se busca para toda la ciudad. Mogotes es un barrio, tanto la playa como estos puentes, forman la identidad de la ciudad. Por eso decidimos trabajar con el sector privado en las reparaciones necesarias y en el mantenimiento. Modernizar este sector es fundamental para el comercio, el turismo y la vida de los locales".

"Este será un enfoque a largo plazo porque es muy probable que se vea en las próximas décadas y tenemos que estar preparados para que eso ocurra. Por eso hay que tomar esta decisión, Punta Mogotes tiene que ser parte de la ciudad y administrada por los marplatenses", concluyó el Intendente de General Pueyrredon.