Retomando el plan de lucha, trabajadores municipales anunciaron a partir de este miércoles nuevas jornadas de retención de tareas y el endurecimiento de medidas de fuerza en el marco de un conflicto paritario con el Ejecutivo que -parece- no tiene fin.

La decisión fue tomada luego de que, tras varios pedidos, ayer se diera la mesa de diálogo entre Montenegro y el STM. Sin embargo, el jefe comunal indicó no poder mejorar la oferta paritaria de un 13% en dos tramos y en ese sentido, el sector volvió a demostrar su rechazo inminente. Y ordenó un acampe en el Hall del Palacio como mensaje duro.

En ese sentido, este miércoles el Intendente Montenegro encabezó una conferencia de prensa junto a sus funcionarios tras una reunión de Gabinete.

Montenegro fue claro en cuanto al conflicto y comenzó hablando de los números municipales: “Novamos a rifar el orden de las cuentas públicas, no soy de la frase Dios proveerá. Acá hay que administrar con responsabilidad el dinero de los vecinos”, dijo.

“Tomamos la decisión de explicarles los números a los del gremio. No escondemos nada. Sino tengo que subir los impuestos, y ese no es el camino. El orden al que llegamos no podemos rifarlo. Y está mal pagarle al que no labora, el conflicto no es nuestro, es de ellos con los vecinos y yo represento a los vecinos”, graficó ante una pregunta puntual por el reclamo del STM.

Ello fue de la mano con una serie de hechos que enumeró, como reducción del sueldo y “no aumentar la planta”, dijo, y le pegó al gobierno Nacional anterior: “El Kirchnerismo hizo un desastre”. La situación económica es compleja para el Estado local.

“La reducción de hojas extras representó casi 1.200 millones de pesos y 476 millones con la reducción de sueldos de funcionarios políticos”, dijo y entró de lleno en el conflicto paritario: “No podemos prometer lo que no podemos pagar”.

Montenegro reiteró el trabajo junto al sector privado. "Cuando los recursos son escasos hay que ser creativos. Cuando no alcanza la plata...los convenios con instituciones privadas, como con FASTA, desarrollos inmobiliarios, el distrito Tecnológico, la búsqueda permanente de no aumentar la estructura municipal. Que el privado invierta y ello sea en beneficio de los vecinos".

Puso el foco en la recaudación al decir que “más del 40% no paga y es injusto para quienes tienen -pese a las dificultades- el compromiso de pagar. Acá hay que saber separar a los vivos, el que tiene dificultes y no generar presión extra, con los que pueden pagar y no lo hacen. Y el equipo fiscal está con ese trabajo. Y estamos analizando distintas posibilidades”.

Montenegro habló de “no quedarse con los brazos cruzados” en cuanto a las políticas de empleo, recordó la etapa de la pandemia y sobre la construcción detalló: “más de 164 mil metros2 de construcción en el último semestre, un 51% más, y es el resultado de acelerar procesos. Mientras otros caen, acá crecen. Y hay pleno empleo. El compromiso es claro. Que las inversiones se instalen acá”. Y puntualizó sobre la llegada del presidente del banco Nación a la ciudad.

También se refirió al nuevo Parque Industrial, al incentivo de que lleguen eventos, a los cambios en seguridad en la ciudad, al convenio para centralizar el 911, del fondo de promoción turística "que pagan los que se benefician directamente de la llegada de los que nos visitan". "Todo esto hace la ciudad del SI", dijo y adelantó que firmará un decreto adhiriendo al RIGI, porque “necesitamos mas inversiones”.