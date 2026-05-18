El intendente Hernán Arranz aseguró que nunca había visto un fenómeno de semejante magnitud. “En 49 años nunca vi una crecida tan grande del mar, con tanta violencia”, expresó el jefe comunal al describir el impacto que tuvo el avance del agua sobre la infraestructura costera.

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Según detallaron desde el municipio, el temporal destruyó gran parte del tradicional paseo marítimo de madera y arrasó con pasarelas, mangrullos de guardavidas, columnas de alumbrado y sectores de la rambla. El mar se llevó aproximadamente 800 metros del paseo costero y afectó un frente de casi 1,7 kilómetros de extensión, especialmente entre las calles 69 y 75.

Además, la erosión provocó daños sobre el camino costero que conecta con Sauce Grande y generó complicaciones en estructuras privadas vinculadas a la actividad turística. En algunos sectores también se registraron socavamientos en viviendas cercanas a la línea de playa.

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Frente a este escenario, Arranz confirmó que el municipio solicitará asistencia económica tanto al Gobierno bonaerense como a Nación para poder avanzar con las obras prioritarias antes de la próxima temporada de verano. “Necesitamos ayuda de todos porque hay que reconstruir absolutamente todo”, sostuvo el intendente.

La reconstrucción demandará importantes trabajos de movimiento de arena, colocación de geotextiles, nuevas bases y reemplazo de pasarelas. Desde la comuna adelantaron que buscarán utilizar materiales más resistentes para enfrentar futuros fenómenos climáticos extremos.

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Mientras avanzan las tareas de limpieza y remoción de estructuras dañadas, el municipio intenta mantener en pie la agenda turística prevista para este año. Desde la Secretaría de Turismo local señalaron que, pese a la gravedad de los destrozos, la intención es sostener los eventos programados como parte de la recuperación económica y social de la ciudad.

Fuente: Agencia DIB