En diálogo con Los Datos del Día, por Radio Mitre Mar del Plata, el contador público Marcelo Corbalán brindó una serie de recomendaciones clave sobre el proceso de recategorización del monotributo, que vence el próximo 5 de agosto.

En primer lugar, el especialista destacó que “la recategorización es una revisión semestral obligatoria para saber si estás bien ubicado dentro del régimen” y explicó que este año el proceso se demoró por la necesidad de actualizar escalas con el índice inflacionario de junio, que se publica en la segunda semana de julio.

“Ya están los parámetros actualizados, pero hay que tener en cuenta que no todos se modifican. Por ejemplo, el consumo de energía sigue siendo el mismo. En cambio, los parámetros aumentaron por el índice inflacionario, que fue del 15,1% en este semestre, y por lo tanto subieron del mismo modo, pero también lo que hay que pagar. Entonces, las cotizaciones mensuales, ya sea la parte de impuesto, la parte de seguridad social o de obra social, todo incremento un 15,1%”, detalló Corbalán, al referirse al impacto del ajuste semestral.

Consultado sobre qué ingresos se consideran para definir la categoría, aclaró: “Es lo devengado, no lo percibido. Aunque no te hayan pagado, si emitiste la factura, eso cuenta”. También se refirió a los mensajes oficiales que promocionan una “recategorización simple” y fue tajante: “Ojo. La recomendación es que la recategorización y en general, cualquier cuestión del derecho tributario, no son para autodidactas. Hay un montón de parámetros que uno tiene que tener en cuenta a los efectos de la recategorización”.

Corbalán señaló además que el monotributo sigue atrayendo nuevos contribuyentes, tanto por la presión fiscal reducida como por la cobertura que ofrece: “Desde las categorías bajas hasta la mitad, con un 5,1% tenés impuestos, aporte jubilatorio y obra social. La más alta ronda el 15,3%, que sigue siendo competitiva frente al régimen general”.

Finalmente, vinculó el fenómeno al contexto actual: “Sinceramente, vas a poder ahorrar un montón de dinero en la medida que puedas estar dentro del sistema, que es barato. Y cada casillero de tu emprendimiento importa, porque hoy la inflación ya no tapa errores de gestión”.