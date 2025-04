Los constantes cambios impositivos que se registran, a lo que se suman desregulaciones de todo tipo, generan incertidumbre entre aquellas personas que tienen emprendimientos, especialmente quienes están inscriptas como monotributistas y desconocen cuáles son las actividades que pueden desarrollar. Y cuáles son los límites que tienen para operar en esas actividades, como las exportaciones e importaciones.

El contador Marcelo Corbalán resaltó en ese sentido que los monotributistas “pueden exportar” y que siempre deben “tener en cuenta el tope anual para facturar, que si bien está en pesos hay que llevarlo a dólares, al tipo de cambio oficial”. Lo que deben prestar atención, consideró, “es que su facturación es diferente porque cuando hacés una exportación de bienes o servicios, la factura que vos emitís es una E. Entonces la hacés en dólares. Cuando vos exportás, tenés que liquidar las divisas”.

“De cualquier manera, cualquier sujeto, sea el que sea, puede traer hasta 36.000 dólares por año sin liquidar en el mercado libre y único de cambios. Las exportaciones no pagan Ingresos Brutos, así que no va a tener ningún problema en hacerlo”, consideró el especialista en temas tributarios en charla con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

En el sentido contrario, Corbalán explicó que un monotributista “puede importar y no perder su condición en la medida que sean cuestiones personales. Si importás algo vinculado con tu actividad directamente, no importan los montos. Eso es una advertencia: ojo que hay un montón de causales de exclusión del monotributo que no se refiere a los parámetros. Entonces, importo algo que después voy a vender o vinculado con mi actividad”.

En cuanto a las importaciones, los monotributistas deben saber que “el tope son los 82 millones de pesos, que es el tope de ingresos”, explicó el contador y recomendó que “tiene que cerrar el blanco si es para consumo. Si es para tu actividad no hay tope. Si yo me quiero gastar todo lo que cobro de monotributista en una importación de libros, por ejemplo, ahí te tiene que dar el blanco. Y que te dé el blanco no tiene que ver solamente con tu actividad de monotributista; tenés que ver cómo te da el blanco porque te puede dar con los ingresos de tu pareja, con dinero que te dio tu madre, con algo que vendiste. La trazabilidad, cuando te la preguntan, es algo importante cómo demostrarla”.

Corbalán se refirió además al problema que tienen los empresarios con Ingresos Brutos, el cual consideró que “no es un tema menor”. En ese sentido explicó que el asunto tiene que ver, más allá del impuesto en sí, “con que las alícuotas son altas. Dependiendo de la actividad, puede ir de cero a seis o siete. El problema está en la recaudación del impuesto, que se recauda con retenciones en un 80% o percepciones. Por lo tanto, también esto se replica en todas las provincias. Entonces hay una forma para distribuir Ingresos Brutos, porque el convenio multilateral e Ingresos Brutos no son sinónimos, no son dos impuestos diferentes”.

En ese sentido, el contador explicó que “Ingresos Brutos graba la actividad. Entonces, la actividad tengas o no tengas ingresos, la podés desarrollar en distintas provincias. Por lo tanto, en la provincia que tenés actividad, vas a tener que pagar Ingresos Brutos de una forma particular que hay que repartir la torta. Entonces, eso es el convenio multilateral. Hace que vos tengas actividad en un montón de provincias y ahí los regímenes de retención y percepción te aniquilan. La solución es pedir que te saquen de los regímenes de retención y ahí la Justicia ya ha empezado a actuar. Lo que tiene que saber el empresario es que recurriendo a la Justicia uno puede salir de los regímenes de retención”.

Obviamente, una vez que exportan, los monotributistas se enfrentan a otro inconveniente que tiene que ver con la forma en que se ingresa el dinero al país: “Tenés distintos caminos -indicó Corbalán- Uno es ir por el mercado libre y único de cambio que hoy tenés: traés la plata y el banco te la pesifica. El problema que tenía mucha gente era cuando había un 200% de brecha. Hoy es grave, pero no es tan grave. Y el otro punto es que sería extraordinario que no hubiera cepo, porque si no hay brecha y no hay cepo, entran los dólares, me los transforman en pesos y automáticamente compro de vuelta los dólares”.