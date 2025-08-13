La leyenda del tenis mundial, Mónica Seles, sorprendió al mundo del deporte al revelar que desde hace tres años padece miastenia grave, una enfermedad neuromuscular autoinmune que provoca debilidad en los músculos voluntarios y afecta actividades cotidianas. La ex número uno del ranking WTA, de 51 años, decidió hacerlo público en la previa del US Open con el objetivo de dar visibilidad a una condición poco conocida.

Ads

Seles relató que los primeros síntomas aparecieron durante un juego con familiares, cuando comenzó a ver “dos pelotas” en lugar de una. A partir de ese momento, actividades simples como peinarse se volvieron un desafío. La miastenia grave no tiene cura, pero existen tratamientos que permiten controlar los síntomas.

En su mensaje, la campeona de nueve títulos de Grand Slam comparó este diagnóstico con otros momentos decisivos de su vida, como su llegada a Estados Unidos a los 13 años, el ataque que sufrió en Hamburgo en 1993 y el impacto de la fama en su adolescencia. “Fue otro reset en mi vida”, aseguró, y envió un mensaje de resiliencia a los jóvenes a los que entrena: “La pelota sigue rebotando y hay que ajustarse”.

Ads

Además, Seles anunció que será la imagen de la campaña “Go for Greater” de la compañía inmunológica argenx, destinada a generar conciencia sobre la miastenia y brindar apoyo a quienes la padecen. Con esta nueva etapa, la extenista busca inspirar y acompañar a otras personas que enfrentan desafíos similares, transformando una dificultad personal en una oportunidad para ayudar.

Ads