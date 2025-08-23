“Moneda y “Papu”, así se los conoce a los dos jóvenes de 18 y 14 años -respectivamente- que se hicieron virales por un video en el que se los puede ver destrozando las instalaciones de la Escuela N°60 de Estación Chapadmalal. Ahora sobre ellos pesa una causa por “daño”.

Ads

Según se informó desde la Jefatura Departamental, personal policial del Destacamento Estación Chapadmalal intervino tras un llamado alertando sobre el lanzamiento de la alarma en la escuela ubicada en calles 28 y 7. Al llegar, los efectivos constataron daños en el vidrio de una puerta, escritorios y sillas.

Posteriormente comenzó una investigación a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava, la cual contó con declaraciones testimoniales, relevamientos vecinales, análisis de material fílmico y contenido de redes sociales. Así fue como se logró identificar a estos dos jóvenes.

Ads

Puede interesarte

En la investigación también tomaron parte la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Yanez Urrutia, y la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Castañeda, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de “daño” al imputado mayor, sin medidas restrictivas de libertad. Respecto al menor, Yanez Urrutia ordenó su notificación, asistido por un adulto, por el mismo delito.

Se indicó que ambos imputados quedaron a disposición de los fiscales intervinientes y deberán comparecer ante la sede tribunalicia en el transcurso de la próxima semana para continuar con las diligencias correspondientes.

Ads