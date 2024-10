Guardavidas de Punta Mogotes denunciaron que indigentes destrozan y roban los elementos de las garitas de la playa, los cuales son comprados en su mayoría por los propios trabajadores. Cansado de la injusta situación, el experimentado guardavidas del Balneario 12, Facundo Altamura, contó: "Ingresan y rompen cerraduras, ventanas y paneles para ver qué se pueden llevar de adentro, aunque son elementos que sirven solo para un uso específico y cuesta encontrarlos”.

“Desde que entré a trabajar, sea temporada estival o fuera de temporada, siempre han tirado y robado cosas de los puestos de guardavidas. No todos tenemos los puestos armados, algunos sí por logística y otros los desarman y solo quedan las bases para el armado en la siguiente temporada. Es complicado porque no es un lugar al que concurra la Policía y no hay participación de los balnearios para realizar una vigilancia, pero se ve mucha indigencia en la zona y seguro sean ellos, en busca de elementos que sirvan para prender fuego. Algunos colegas dejan elementos de trabajo en los puestos y cuesta volver a comprarlos”, le comentó Altamura a El Marplatense, visiblemente indignado.

En ese sentido, el guardavidas recordó que “no es la primera vez que pasa” y que la situación afecta “desde el balneario 24 hasta Waikiki”, en la que “personas ingresan y rompen cerraduras, ventanas y paneles para ver qué se pueden llevar de adentro”. Y además, remarcó que se trata de "elementos que sirven solo para un uso específico y cuesta encontrarlos”.

“Somos guardavidas municipales y dependemos de ellos, pero como no hay recursos disponibles a la hora de poner en marcha la construcción de los puestos, muchos compañeros ponen de sus bolsillos para las mejoras y arreglos. Vamos a tener que poner de nuestro bolsillo y ver de dónde sacamos para ayudar a mi compañero”, manifestó el experimentado socorrista, quien trabaja hace diez años en Punta Mogotes.

Denunció que ocurre en toda la ciudad y no solo en los balnearios de Punta Mogotes.

Y por último, con tintes de bronca y angustia en su voz, expresó que los que están detrás de los destrozos “no se dan cuenta de la importancia que tiene lo que rompen, ni del daño que le generan a los trabajadores”, ya que son elementos que aportan los guardavidas para realizar una mejor labor en el verano. "Ya cansa que siempre sea lo mismo. Espero que en algún momento haya una solución, aunque es complicado. No es Punta Mogotes, sino toda la ciudad, de norte a sur”, sentenció.