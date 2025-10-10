Mar del Plata tendrá este viernes 10 de octubre una jornada sin lluvias y con temperaturas agradables, aunque con el cielo mayormente cubierto durante todo el día.

Ads

La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 25°C en horas de la tarde. A pesar del cielo gris, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% en todos los momentos del día.

El viento soplará del noroeste a entre 13 y 22 km/h, con una intensidad leve a moderada y sin ráfagas previstas, lo que favorecerá una jornada estable.

Ads

Para la noche, el cielo continuará nublado, con una temperatura que descenderá a 18°C, manteniendo el ambiente templado.

Puede interesarte

Ads