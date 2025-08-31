La reunión, desarrollada al margen de la cumbre regional de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO), busca fortalecer la cooperación bilateral y reducir tensiones históricas entre ambos países.

Xi Jinping señaló que la “elección correcta” para ambas naciones es mantener una relación de amistad, subrayando la necesidad de que el “dragón y el elefante bailen juntos”. Por su parte, Modi aseguró que la India está comprometida con un avance basado en “confianza y respeto mutuos”, destacando que los intereses de más de 2.800 millones de personas están ligados a la cooperación entre China e India.

El acercamiento ocurre en un contexto de crecientes fricciones con Estados Unidos, incluyendo sanciones económicas impuestas por la administración Trump y la preocupación occidental por los vínculos de ambos países con Rusia en el marco de la guerra en Ucrania.

En paralelo, se ha registrado una distensión gradual en la frontera del Himalaya, escenario de un conflicto sangriento en 2020 que dejó más de 20 soldados indios y cuatro chinos muertos.

Ambos líderes reafirmaron que “sus diferencias no deben convertirse en disputas” y coincidieron en que mantener relaciones estables y cooperación es crucial no solo para sus países, sino también para un mundo multipolar.

Modi también participará en reuniones bilaterales con otros líderes de la SCO, incluida una prevista con el presidente ruso Vladimir Putin.

Fuente: CNN