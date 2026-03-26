La próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires contará con la presencia de Mo Yan, uno de los escritores más reconocidos de China y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2012, cuya visita genera expectativa en el ámbito cultural.

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Nacido en una familia campesina en la provincia de Shandong, Mo Yan, seudónimo que significa “no hables”, creció en un contexto marcado por profundas transformaciones políticas en su país. Durante su juventud debió abandonar la escuela y trabajar, y más tarde se incorporó al Ejército, etapa en la que comenzó a escribir y a desarrollar su carrera literaria.

A lo largo de su trayectoria construyó una obra caracterizada por combinar elementos del folclore chino, la historia y la vida contemporánea, con un estilo que ha sido definido como “realismo alucinatorio”. Ese enfoque fue clave para que la Academia Sueca le otorgara el Nobel, destacando su capacidad para mezclar lo fantástico con lo social.

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Entre sus libros más conocidos se encuentran Sorgo rojo, La república del vino y Rana, textos que abordan desde conflictos históricos hasta aspectos más íntimos de la sociedad china. Varias de sus obras, además, fueron adaptadas al cine y traducidas a numerosos idiomas, lo que amplió su proyección internacional.

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La llegada del autor a Buenos Aires se da en el marco de una edición especial de la Feria del Libro, que buscará reforzar el intercambio cultural con China. Su participación no solo incluiría presentaciones y encuentros con lectores, sino también un acercamiento a su mirada sobre la literatura y el contexto actual.

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Considerado una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea, Mo Yan se ha destacado por explorar las tensiones entre tradición y modernidad en China, así como por construir relatos atravesados por experiencias personales y colectivas. Su visita representa una oportunidad para el público local de conocer de cerca a un referente clave de la literatura mundial.